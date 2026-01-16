Malegaon Election Winner List: मालेगाव महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांची संपूर्ण यादी

Malegaon Election Winner List: 16 जानेवारी रोजी राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीच्या निकालांची घोषणा होत असून यातील मालेगाव महापालिकेच्या निडणूकीचे निकाल सुद्धा समोर येत आहेत. यंदा मालेगाव महापालिका निवडणुकीसाठी 67 टक्के मतदान झालं असून यात तब्बल 3 लाख 46 हजार 829 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
मालेगाव महानगरपालिकेत एकूण 84 जागांसाठी मतदान झालं. इस्लाम पार्टीला पुन्हा एकदा येथे सर्वाधिक जागा मिळाल्याचं दिसतंय. सत्तास्थापनेसाठी 43 जागांची गरज आहे, तेव्हा मालेगाव महापालिका निवडणुकीच्या निकालाची उत्सुकतता आता वाढली आहे. मालेगाव महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांची संपूर्ण यादी पाहा...
|प्रभाग
|प्रवर्ग
|विजयी उमेदवार
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|
1
|
अ
|
|वंदना महेश वाघ
|भाजप
|आम्रपाली सचिन बच्छाव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुस्मा भारत म्हसदे
|रा. काँग्रेस (अप)
|कविता दिलीप पाथरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|कपिल शिवाजी कोळी
|भाजप
|जिजाबाई दिलीप पवार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
क
|
|अर्चना जगदीश गोऱ्हे
|भाजप
|पूनम भाऊसाहेब अहिरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ड
|
|विजय गोविंद देवरे
|भाजप
|अॅड. नीलेश एकनाथ काकडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
2
|
अ
|
|सरला कैलास बागूल
|शिवसेना (शिंदे गट)
|आनंद भीमराव वाघ
|काँग्रेस
|सविताताई विठ्ठल बर्वे
|एमआयएम
|करणसेन भारत चव्हाण
|इस्लाम पक्ष
|शुभांगी विशाल नेतकर
|
वंचित बहुजन आघाडी
|
ब
|
|छाया दीपक शिंदे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सीमा मोहम्मद फारुक शाह
|एमआयएम
|सलमा बानो शरीफ अहमद
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
|पूनम दुर्गेश कोते
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुलताना शेख नासिर
|बहुजन समाज पक्ष
|मोमीन कनिज फातेमा शरफ अली
|एमआयएम
|हमीदाबी शेख जब्बार
|इस्लाम पक्ष
|
ड
|
|अशोक नारायण देशमुख
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विलास पुंडलिक वाणी
|शिवसेना (उबाठा)
|अब्दुल मालीक अब्दुल खालीक
|काँग्रेस
|संतोष देवीदास शिंदे
|बहुजन समाज पक्ष
|खालीद अख्तर इम्तियाज अहमद
|एमआयएम
|शर्जील अकील अन्सारी
|इस्लाम पक्ष
|
3
|
अ
|
|शमीम बानो शेख शकील
|एमआयएम
|शाने हिंद निहाल अहमद
|समाजवादी पार्टी
|
ब
|
|शहा सायरा बी निहाल
|शिवसेना (उबाठा)
|शेख रहमान अतिया बानो
|रा. काँग्रेस (शप)
|
क
|
|शाहीना बी फरोग अहमद
|एमआयएम
|खालिदा बानो निसार अहमद
|इस्लाम पक्ष
|इमरान अकबर खान
|रा. काँग्रेस (शप)
|
ड
|
|मोहसिन खान मुबारक खान
|एमआयएम
|सगीरुद्दीन नजीरुद्दीन
|इस्लाम पक्ष
|शाहीद अहमद रफीक अहमद
|एमआयएम
|शेख जावीद शेख अनीस
|इस्लाम पक्ष
|
4
|
अ
|
|प्रतिभा रविंद्र बच्छाव
|एमआयएम
|निर्मला आनंदा बच्छाव
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|अमीना खातुन अब्दुल अजिज
|एमआयएम पतंग
|गुलशन जहाँ बाकीर हुसेन खान
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
|मोहम्मद लुकमान अनीस अहमद
|एमआयएम
|शेख जलील शेख शफी
|इस्लाम पक्ष
|
ड
|
|विशाल बाबुराव आहिरे
|एमआयएम
|उद्धव उमाकांत दरेकर
|इस्लाम पक्ष
|
5
|
अ
|
शेख नईम शेख हनीफ
|जफर अहमद अहमदुल्ला
|एमआयएम
|शेख नईम शेख हनीफ
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
यास्मीन फारुक खान
|आयेशा सिद्दीक रऊफ खान
|रा. काँग्रेस (शप)
|बीबी मरीयम मोहम्मद रफीक
|शिवसेना (उबाठा)
|अकीला बानो शेख हनीफ
|एमआयएम
|यास्मीन फारुक खान
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
यास्मीन अलताफ बेग
|जरिना अल्ताफ हुसेन
|आप
|जकिया बानो अबरार अहमद
|एमआयएम
|यास्मीन अलताफ बेग
|इस्लाम पक्ष
|मोहम्मद रफीक
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
मोहम्मद अमीन मोहम्मद फारुक
|शेख रहेमान शेख मुबीन
|रा. काँग्रेस (शप)
|मोहम्मद अमीन मोहम्मद फारुक
|इस्लाम पक्ष
|कुरेशी वकील खान अजीज खान
|एमआयएम
|
6
|
अ
|
|अब्दुल अजिज नजिर अहमद
|एमआयएम
|इरफान अली आबिद अली
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|शाहीन बानो सलीम खान
|एमआयएम
|शगुफ्ता शकील अहमद
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
|मुनीरा शेख फकीर अहमद (ऑटोरिक्षा – बिनविरोध)
|इस्लाम पक्ष
|शेख अकबर शेख अनवर
|रा. काँग्रेस (शप)
|
ड
|
|शेख शफिक शेख हबीब
|एमआयएम
|नजीर अहमद इरशाद अहमद
|इस्लाम पक्ष
|
7
|
अ
|
|अब्दुल बाकी मोहम्मद इस्माईल
|समाजवादी पार्टी
|तन्वीर मोहम्मद जुल्फेखर अन्सारी
|एमआयएम
|
ब
|
|रशीदा अब्दुल कय्युम भाया
|काँग्रेस
|राबिया मोहम्मद हुसेन
|एमआयएम
|
क
|
|रुखसाना नूर मोहम्मद
|समाजवादी पार्टी
|कुरैशी हिना मोहम्मद फारुक
|एमआयएम
|
ड
|
|साजदा बानो शेख करीम
|समाजवादी पार्टी
|रईस सत्तार खाटिक
|काँग्रेस
|अब्दुल माजिद मोहम्मद याकुब
|एमआयएम
|मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफा
|समाजवादी पार्टी
|
8
|
अ
|
|निहाल अहमद मोहम्मद सुलेमान
|इस्लाम पक्ष
|रिजवानुल्ला खान अमानुल्ला खान
|अपक्ष
|
ब
|
|नुरुलहुदा निसार अहमद
|अपक्ष
|रजिया अकबर शाह
|भाजप
|
क
|
|मोमिन जवेरिया सदफ ओजर अहमद
|एमआयएम
|फर्जाना शेख आरिफ
|इस्लाम पक्ष
|आलिया सदाफ शेख अशफाक
|एमआयएम
|सगरा बी नवी शाह
|इस्लाम पक्ष
|
ड
|
|रमझानुद्दीन मजहारुद्दीन काजी
|आम आदमी पार्टी
|शेख रहिम शेख फारुक
|भाजप
|शमशेर अहमद सफदर शाह
|एमआयएम
|मोहम्मद सलीम मोहम्मद अन्वर
|इस्लाम पक्ष
|
9
|
अ
|
|निकिता संजय खडताळे
|भाजप
|नितीन निंबा झाल्टे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुमित अशोक मोरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|
ब
|
|राजश्री सुर्यकांत गीते
|भाजप
|लता सखाराम घोडके
|शिवसेना (शिंदे गट)
|प्रियंका विशाल सोनवणे
|रा. काँग्रेस (अप)
|
क
|
|मिना दिनेश अहिरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|निलिमा भिमेश्वर महाजन
|भाजप
|भारती दिपक सैंदाणे
|अपक्ष
|
ड
|
|कैलास काशिनाथ तिसगे
|शिवसेना (उबाठा)
|गुलाब तानाजी पगारे
|भाजप
|नरेंद्र जगन्नाथ सोनवणे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अमोल जयपाल मोरे
|
वंचित बहुजन आघाडी
|
10
|
अ
|
|जान्हवी जगदीश कासवे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|श्वेता अर्जुन साबणे
|भाजप
|
ब
|
|दिनेश कमलाकर ठाकरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|देवीदास खंडू पाटील
|भाजप
|
क
|
|मयूर केदा वांद्रे
|काँग्रेस
|आशा भीमा भडांगे
|भाजप
|हर्षिता भारत लाडके
|शिवसेना (शिंदे गट)
|तृप्ती उद्धव सोनवणे
|रा. काँग्रेस (शप)
|
ड
|
|सुशीलकुमार पुंडलिक कांबळे
|काँग्रेस
|सुनील बाबूलाल गायकवाड
|भाजप
|शिला दिलीप पवार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शेख आसिफ अफजल
|शिवसेना (उबाठा)
|
11
|
अ
|
|प्रवीण मनोहर पाटील
|भाजप
|दिलीप भिका बच्छाव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ब
|
|आशाताई प्रकाश आहिरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|नीलम रविंद्र हिरे
|भाजप
|
क
|
|रेखा गोपाळ सोनवणे
|अपक्ष
|प्राची नरेंद्र पवार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ड
|
|हर्षदा वरिंद्र देवरे
|भाजप
|नीलेश भगवान आहेर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|दीपक सुनील गायकवाड
|भाजप
|पंकज भालचंद्र पाटील
|शिवसेना (उबाठा)
|
12
|अ
|
|अंजना शिवाजी दाभाडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|पूनम दत्तू वसावे शेलार
|भाजप
|ब
|
|उमेश विनायक चौधरी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुनील त्र्यंबक चौधरी
|भाजप
|क
|
|दीपक वामन बच्छाव
|रा. काँग्रेस (अप)
|वैशाली सुधौल जाधव
|भाजप
|राजश्री शरद पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|आरेफाबानो मोहम्मद सगीर
|बहुजन समाज पार्टी
|ड
|
|अश्विनी रुपेश पटाईत
|
वंचित बहुजन आघाडी
|मदन बाबूलाल गायकवाड
|भाजप
|सुनील वसंत पवार
|बहुजन समाज पार्टी
|विनोद नथु वाघ
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
13
|
अ
|
|अन्सारी असेफा मोहम्मद राशिद
|एमआयएम
|फातमा मोहम्मद हारुण
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|नलिनी विजय पाटील
|भाजप
|रिजवान बी शेख सलीम
|एमआयएम
|
क
|
|हमीदा बानो बदरुद्दीन
|समाजवादी पार्टी
|मोहियुद्दीन मोहम्मद अन्सारी
|आम आदमी पार्टी
|हाफिज अब्दुल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल
|एमआयएम
|
ड
|
|मोहम्मद मुजाहिद मोहम्मद मुस्तफा
|समाजवादी पार्टी
|सतीश झुंबरलाल उपाध्ये
|भाजप
|आय्युबी अहमद मोहम्मद अय्युबी
|समाजवादी पार्टी
|शेख कलीम शेख दिलावर
|एमआयएम
|
14
|
अ
|
|मोहम्मद उमर जलील जल्ला
|एमआयएम
|सुहेल अहमद डालरिया
|समाजवादी पार्टी
|
ब
|
|शकील अहमद मोहम्मद आमीन
|अपक्ष
|नसीम बानो मुक्तार अली
|काँग्रेस
|
क
|
|जहिदा बानो अशफाक अहमद
|समाजवादी पार्टी
|रिजवाना सोहेल अहमद
|एमआयएम
|नसरीन शेख असलम
|भाजप
|
ड
|
|आलिया कौसर अखलाक अहमद
|एमआयएम
|फातमा अल्ताफ अहमद
|समाजवादी पार्टी
|शेख सलीम शेख बाबू
|भाजप
|मोहम्मद सलमान अनीस अहमद
|एमआयएम
|इरफान मोहम्मद इसहाक
|इस्लाम पक्ष
|सलीम अब्दुल खालिक
|अपक्ष
|
15
|
अ
|
|साजेदा रईस जमाल नासीर
|एमआयएम
|खैरुनिसा मोहम्मद रफीक खजुरवाला
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|जाहेदा मोहम्मद रफीक कुरेशी
|समाजवादी पक्ष
|अल्शारा आफरीन शेख नदीमुद्दीन
|अपक्ष
|
क
|
|उजमा परवीन मसीहुल्लाह
|अपक्ष
|अन्सारी आफजल मोहम्मद हारुण
|रा. काँग्रेस (शप)
|शाहीद अख्तर शकील
|एमआयएम
|
ड
|
|मोहम्मद खालीद अब्दुल रशीद
|इस्लाम पक्ष
|इकबाल अहमद मोहम्मद फारुक
|रा. काँग्रेस (शप)
|मोहम्मद आरिफ मोहम्मद बशीर सलोटी
|एमआयएम
|जमशीद अहमद (पत्रेवाला)
|इस्लाम पक्ष
|
16
|
अ
|
|माजिद हाजी
|एमआयएम
|तोहीद अहमद मोहम्मद तकी
|समाजवादी पार्टी
|
ब
|
|मोहम्मद शकील मोहम्मद सगीर
|इस्लाम पक्ष
|शेख रईसा बानो कालु
|रा. काँग्रेस (शप)
|
क
|
|महजबीन बानो शेख रफीक
|एमआयएम
|शेख ताहेरा शेख रशीद
|इस्लाम पक्ष
|खान नसीम गुलाम दस्तगीर
|समाजवादी पार्टी
|
ड
|
|तहसीना नाजिम खालू
|एमआयएम
|तबस्सुम बानो शेख सुलतान
|इस्लाम पक्ष
|शेख शकील शेख रहीम मुजावर
|रा. काँग्रेस (शप)
|इफ्तेखार अहमद ताजम्मुल हुसेन
|एमआयएम
|इमरान अहमद सलीम अहमद
|इस्लाम पक्ष
|मोमीन शारीक शेख आरीफ
|अपक्ष
|
17
|
अ
|
अन्सारी मोहम्मद असलम खलील अहमद
|रहीमुद्दीन नजमुद्दीन खजुरवाले
|एमआयएम
|अन्सारी मोहम्मद असलम खलील अहमद
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
शाहीन बानो मन्नान बेग
|अब्दुल रहेमान भिकन कागजी
|अपक्ष
|रेहाना बानो ताजुद्दीन
|एमआयएम
|शाहीन बानो मन्नान बेग
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
परवीन बानो रियाज अहमद
|सबीहा बानो शेख मोईन
|एमआयएम पतंग
|परवीन बानो रियाज अहमद
|इस्लाम पक्ष
|अशरफ अली नबी सरवर
|काँग्रेस
|
ड
|
मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद
|अब्दुल मलिक
|एमआयएम
|मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद
|इस्लाम पक्ष
|
18
|
अ
|
|एजाज बेग अजीज बेग
|काँग्रेस
|गुलनार फजल अहमद
|एमआयएम
|
ब
|
|हाफिज अनिस अजहर मिल्ली
|इस्लाम पक्ष
|सादिया कौसर शेख मुजम्मील
|अपक्ष
|
क
|
|यास्मिन बानो एजाज बेग
|काँग्रेस
|नसरीन बानो शेख अलताफ
|एमआयएम
|मुसद्दिका अब्दुल्लाह मुबारक
|समाजवादी पक्ष
|
ड
|
|अख्तरून्त्रीसा इफ्तेखार अहमद
|काँग्रेस
|अलकमा कौसर अब्दुल करीम
|एमआयएम
|जाहेदा बानो शकील अहमद
|समाजवादी पक्ष
|रियाज बेग अजीज बेग (राजु)
|काँग्रेस
|शेख सिकंदर पहेलवान
|एमआयएम
|आरिफ पहेलवान
|इस्लाम पक्ष
|मोहमद फारूक गुलाम रसुल
|अपक्ष
|
19
|
अ
|
|अख्तरुन्निसा मोहम्मद सादीक
|एमआयएम
|साजदा मंजूर अहमद अय्युबी
|समाजवादी पार्टी
|
ब
|
|अरशिया फिरदौस अकील अहमद
|काँग्रेस
|अन्सारी रोमैशा कौसर महमूद
|समाजवादी पार्टी
|
क
|
|सादिया बानो लईक अहमद
|एमआयएम
|बहबुद अब्दुल खालिक
|काँग्रेस
|
ड
|
|अब्दुल मलिक मोहम्मद युनूस
|एमआयएम
|मोहम्मद साजिद मोहम्मद रशीद
|अपक्ष
|अन्सारी राहील अहमद मोहम्मद हनीफ
|समाजवादी पार्टी
|शेख जावीद शेख सत्तार
|एमआयएम
|
20
|
अ
|
|आतेका मोहम्मद हारुण
|काँग्रेस
|बुशरा अब्दुल माजीद
|एमआयएम
|महेमुदा बानो अब्दुल कादिर (मोमीन)
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|अनिसा परवीन इकबाल अहमद
|काँग्रेस
|यास्मीन बानो रियाज अली
|एमआयएम
|शेख नसरीन खालीद हाजी
|इस्लाम पक्ष
|
क
|
|आबिद खान आरिफ खान
|काँग्रेस
|शेख शकील शेख रहीम मुजावर
|रा. काँग्रेस (शप)
|मौलाना अलिम फलाही
|एमआयएम
|आमीन खान शब्बीर खान
|इस्लाम पक्ष
|
ड
|
|अब्दुल आहद कलीमुद्दीन
|काँग्रेस
|माजीद हाजी
|एमआयएम
|रफिक भुऱ्या
|इस्लाम पक्ष
|शेख नवाज शेख शरिफ
|अपक्ष
|
21
|
अ
|
|रजिया शाहिद अहमद
|एमआयएम
|शकीला अब्दुल रशीद
|इस्लाम पक्ष
|
ब
|
|तस्लीमा जैनुल आब्दीन
|काँग्रेस
|फिजा शेख नवीद एहरार
|एमआयएम
|
क
|
|काशेफा मोहम्मद सादिक
|इस्लाम पक्ष
|मोहम्मद हनिफ
|एमआयएम
|अब्दुल्लाह बिल्डर
|इस्लाम पक्ष
|एजाज अहमद फैयाज अहमद
|अपक्ष
|
ड
|
|मोहम्मद ओवेस खुर्शीद अहमद
|अपक्ष
|खालिद परवेज मोहम्मद युनुस
|एमआयएम
|मुशरफ रंगाडी
|इस्लाम पक्ष
|शाबान इ मोअज्जम एजाज अहमद
|अपक्ष
|कपाट सैय्यद इम्रान सैय्यद फारूक
|अपक्ष