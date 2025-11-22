'तुम्ही काट मारली तर मी...'; अजित पवारांची मतदारांना धमकी! बारामतीत म्हणाले, 'उद्या जर..'

Ajit Pawar Warning To Voters: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ शुक्रवारी माळेगावमधून फोडला. बारामतीमधील माळेगाव नगरपंचायतीच्या पंचवर्षिक निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलता अजित पवार यांनी स्थानिकांना थेट धमकीच दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अजित पवारांनी आपल्याच उमेदवारांना निवडून आणावं असं आवाहन करताना असं झालं तर निधीमध्ये कपात होईल असं म्हटलं आहे.
"माळेगावमध्ये आम्ही काही जागा बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला पण यश आले नाही. पण बारामतीमध्ये 41 पैकी आठ जागा बिनविरोध करण्यास आम्ही यशस्वी ठरलो. आणखी थोडा रेटा लावला असता तर दहाच्या पुढे गेलो असतो. निवडणुकीमध्ये आम्ही एकमेकांना विरोधात आरोप प्रत्यारोप केले आहेत त्यामुळे आज मी काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. माळेगावकरांना माझी हात जोडून विनंती आहे तुम्ही मला 35 वर्ष खासदार पदापासून आतापर्यंत संधी दिली. मी कुठल्या पक्षाचा आहे हे बघण्यापेक्षा मी बारामतीचा उमेदवार म्हणून अनेक राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी मला मतदान केलं. मी आयुष्यात विसरू शकत नाही," असं अजित पवार म्हणाले.
"आजपर्यंत तुम्ही माळेगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक बघितली ती कुठल्याही तज्ञाला कधीच कळणार नाही अशा प्रकारची निवडणूक व्हायची त्यातून पुढे पाच वर्ष काय घडायचं आपण बघितलं. तुम्ही मतदारांनी एक डोक्यातून काढून टाका ही ग्रामपंचायतची निवडणूक नाही नगरपंचायतीची निवडणूक आहे. आता आपल्याला वेगळा अर्थाने विचार करावा लागेल. बारामती तुम्ही मला संधी दिल्यानंतर मी 35 वर्षांपूर्वी पुढची पन्नास वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून काम केलं. तेव्हा ते काम उभे राहिले आहे. अजूनही बरंच काम करायचं आहे. काही कामे पाईपलाइनमध्ये आहेत. निधी देणार आहे. सर्व काही करणार आहे, पण एका झटक्यात कुठली काम होत नाहीत. त्याला व्हिजन लागतं सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी सहकार्य करावे लागतं. मतभेद बाजूला ठेवावे लागतात," असंही अजित पवार भाषणात म्हणाले.
"माळेगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीकरिता जनमत विकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने आम्ही प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. देव दिवाळीच्या मुहूर्तावर आपण प्रचाराचा शुभारंभ केला आहे. चिन्ह वाटप झालं नाही, राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत त्यांना घड्याळ मिळणार आहे. जी आघाडी आहे त्यांना आम्ही कपबशी मागितली आहे. खूप ताकदवान लोकांनी उमेदवारी मागितली होती. आज आम्ही जरी सुयोगला उमेदवारी दिली असली तरी तो एमबीए झालेला सुशिक्षित आहे. इतरही त्याच्याच तोडीचे होते परंतु जागा एक असते. जसं आमदारकीला जागा एक असल्यामुळे तुम्ही मला गेली 35 वर्ष निवडून देता त्याच्या अगोदर पवार साहेबांना निवडून द्यायचा. आज अनेकांना थांबावे लागले ही गोष्ट मी मान्य करतो," असंजी अजित पवार उमेदवार निवडीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले.
"माळेगावची निवडणूक ही माळेगाव नगरपंचायतीच्या सर्वांगीण विकासाच्या आणि नव्या युगाची सुरुवात आहे. तुम्ही ग्रामपंचायतचे खुळ डोक्यातून काढा आपल्याला खूप काम करावं लागणार आहे त्याकरता निधी लागणार आहे. माळेगावकरांनो तुमचं बजेट आहे पाच ते सहा कोटी रुपयांचं त्यात तुम्ही कितीही वर्ष घास घास घासली तरी विकास होऊ शकत नाही. जसं मी बारामतीकरांना काही वर्षात हजारो कोठे आणून दिले म्हणून तुम्हाला बारामतीचा विकास दिसतो तीच गोष्ट आपल्याला माळेगावला करायची आहे. आजही माळेगावला कोट्यवधी रुपये आणले आहेत. 15 कोटी रुपयांची नगरपंचायतीचे आम्ही इतकी चांगली वास्तू बनवली आहे. हा मतदारसंघ माझा आहे, अर्थमंत्रालय माझ्याकडे आहे. महायुतीने दिलं आहे. पण एखादी पंगत बसल्यावर वाटप करताना जसं वाढपी ओळखीचा असल्यावर जरा बरं वाटतं तसं आज वाढपी तुमच्यासमोर उभा आहे," असं सूचक विधान अजित पवारांनी केलं.
"निर्धारस्त रहा डोळे झाकून माझ्या पाठीशी उभे रहा आणि उभा केलेल्या 18 नगरसेवकांना मतदान करा. उद्या जर दुसरे निवडून आले आणि त्यांना वरून निधी नाही मिळाला तर ते काय करणार आहेत? अरे आम्हाला निधीच नाही मग कोणी सांगितलं होतं उभा राहायला?" असा सवाल अजित पवारांनी केला. तसेच, "माळेगाव नगरपंचायत माझ्या विचाराचे नसेल तर माझं काहीच अडत नाही. माझं माझं चालला आहे पण मी दिलेला निधी आमच्या विचारांचे लोक असतील तर मला त्यांना सांगता येईल की इथे असं झालं पाहिजे तिथे तसं झालं पाहिजे. माळेगाव ग्रामपंचायत असतानाही इथल्या कामाला आपण प्रधान देण्याचा प्रयत्न केला मी अनेक दिवस निधी देत आलो आहे," असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
"तुम्ही मला मतदान करा मी तुम्हाला कामे करुन देईल. तुम्ही काट मारली तर मी पण निधीत काट मारणार," असं वक्तव्य अजित पवारांनी बारामतीत केलं आहे. "माळेगावमध्ये बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केला मात्र ते झालं नाही. 18 उमेदवार निवडून द्या, मी बोललेले सगळं करणार. तुम्ही काट मारली की मी पण काट मारणार," असे म्हणत अजित पवारांनी थेट मतदारांनी धमकीच दिली.
"मी शब्दाचा पक्का आहे तुम्हाला माहिती आहे. वाईच्या सभेत उदयनराजे तिथे असताना मी वाईकरांना सांगितले, तुम्ही उदयनराजेंना निवडून द्या मी तुम्हाला खासदार देतो आणि दोन महिन्यात उदयनराजे तिथे खासदार झाले. मला देवेंद्र फडणवीस यांनी माळेगाव कारखान्याच्या वेळेस सांगितलं होतं, दादा केंद्रात आपले एनडीएचं सरकार आहे. राज्यात युतीचे सरकार आहे. तुमच्या सर्वांचे काम आख्या भाजपच्या लोकांनी सुनेत्रा उभे असताना मी उभे असताना त्या ठिकाणी केला आहे. आता मी म्हणतो तसं घ्या आणि तुम्हाला ऐकावं लागेल. त्यांनी सांगितलं 21 पैकी 11 जागा राष्ट्रवादीच्या आणि दहा जागा अण्णांच्या आणि तसं पॅनल करायचं आहे. पण त्यामध्ये काहींनी ते नाकारलं का नाकारलं मला माहित नाही," असं अजित पवार म्हणाले.
"मी माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीला उभा राहणार नव्हतो. पण काहींनी विचाराचा केला की मी आणि पवार साहेब एकत्र असताना आमचं पॅनल कधीतरी निवडून यायचं आणि कधी शंभर पन्नास मताने पडायचं. आता तर आमचं पॅनल वेगळं होतं असं म्हटल्यावर आजीचं कसं चालेल. त्यामुळे मलाही प्रश्न पडला. माझ्या स्वप्नात कधी नव्हतं मी माळेगावचा चेअरमन होईल असं वाटलं नव्हतं. पण मला अंदाज आला मी चेअरमन स्वतःला जाहीर केल्याशिवाय माझा पॅनलच निवडून येत नाही आणि त्यामुळे तो निकाल लागला. मी एखाद्या ठिकाणी उतरलो तर पूर्ण ताकतीने उतरतो, आतापर्यंत मला आमदार खासदार सगळं केलं. आता माझ्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. इथला विकास झाला पाहिजे. माळेगावमध्ये दोन्ही बाजूला सर्विस रोड घ्यावे लागतील. माळेगाव वाढणार आहे. हे तुम्ही, मी थांबू शकत नाही. आरोग्याच्या बाबतीत चांगल्या प्रकारच्या सुविधा नींबूतपासून काठेवाडी पर्यंत द्यायचे आहेत. वाघळवाडीच्या परिसरात 100 खटांचे हॉस्पिटलचे काम सुरू केलं आहे. बाबांनो हे करावं लागणार आहे हे नाही केलं तर पुढची पिढी मला माफ करणार नाही वेळ निघून जाईल एक एक मिनिट महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामुळे काही मतभेद बाजूला ठेवून माळेगावकरांच्या भल्या करता फायदा करता. माळेगाव कारखान्याच्या परिसरात काही कोटींची कामे चालू आहेत. सभासदांचा एक पैसा खर्च न करता मी ते काम करील हे मागेच सांगितले आहे," असं अजित पवार म्हणाले.
"1967 साली बारामतीला पवार साहेब उभे होते तेव्हा बारामतीची लोकसंख्या होती 17000 आज झाली एक लाख दोन हजार. आज माळेगाव अनेक बाजूंनी वाढत आहे. मी सर्व समाजाला प्रतिनिधित्व देऊ शकलो नाही आम्ही अनेक प्रयत्न केला पण काही वेळा मागे पुढे सरकावं लागतं. दोन जागा स्वीकृत चे असतात त्यामध्ये काही सहकार्यांना घेता येईल," असं अजित पवार म्हणाले. इतक्यात अजान सुरू झाल्याने अजित पवार काही काळ भाषण थांबवलं. यानंतर पुढे बोलताना, "मी सर्व जाती धर्माचा आदर करणार आहे आपण मानवता ही जात समजली पाहिजे. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांनी पुढे जायचं म्हणतो त्यावेळी आपण सगळ्यांनी मिळून या राज्याचे माळेगावचं तालुक्याचं भलं केलं तर त्यातून सर्वांना आनंद मिळणार आहे. कोणी कोणाच्या पोटी जन्माला यावर हे कोणाच्या हातात नाही. त्या काळात जाती निर्माण झाल्या त्या सर्वांचाच आम्ही आदर करतो. बाबासाहेबांनी दिलेलं संविधान त्यामुळे आज 140 कोटी जनता देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार चालत आहे.नितीश कुमार यांनी काल दहाव्यांदा शपथ घेतली. इंडियाचे देशातील सर्व मुख्यमंत्री व प्रमुख मिनिस्टर तिथे होते. आज विकास झाला पाहिजे," असंही अजित पवारांनी म्हटलं.