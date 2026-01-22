English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Mayor Reservation : इस्लाम पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवलेल्या मालेगावात कोण होणार महापौर? आरक्षण सोडतीनंतर एकच नाव चर्चेत

Mayor Reservation : इस्लाम पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवलेल्या मालेगावात कोण होणार महापौर? आरक्षण सोडतीनंतर एकच नाव चर्चेत

मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीत इस्लामी पक्षाने (इस्लामिक पार्टी) वरचढ कामगिरी केली आहे. शहरात दोन राजकीय कुटुंबांचे वर्चस्व राहिले आहे: निहाल अहमद आणि शेख रशीद. या दोन्ही कुटुंबांनी मालेगावमध्ये महत्त्वाची राजकीय पदे भूषवली आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 22, 2026, 03:28 PM IST
Mayor Reservation : इस्लाम पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवलेल्या मालेगावात कोण होणार महापौर? आरक्षण सोडतीनंतर एकच नाव चर्चेत

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीत मालेगावने वेगळा कल दाखवला. 78% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या या शहरात कोणताही मोठा पक्ष चांगली कामगिरी करू शकला नाही. मुस्लिम मतांचा मोठा वाटा असलेल्या मालेगावमध्ये, असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) लाही आपली जादू चालता आली नाही. 2024 मध्ये स्थापन झालेल्या इस्लाम पक्षाने निवडणुकीत विजय मिळवला. 84 सदस्यांच्या मालेगाव महानगरपालिकेत, इस्लाम पक्ष 35 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.

मालेगाव महापालिकेत महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इस्लाम पार्टीकडून महापौर पदासाठी हालचालींना वेग आला आहे. इस्लाम पार्टीच्या नगरसेविका नसरीन खालिद शेख या महापौर पदासाठी प्रमुख दावेदार मानल्या जात असून, त्यांच्यासोबत माजी महापौर ताहेरा शेख या देखील महापौर पदाच्या शर्यतीत आहेत.

महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक 40 जागांवर विजय मिळविणाऱ्या इस्लाम आणि समाजवादी पार्टी यांच्या मालेगाव सेक्युलर फ्रंटने बहुमतासाठी लागणारी 43 ही मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी राजकीय हालचाली गतिमान केल्या असून, शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर शिंदेसेनेसह एमआयएम यांच्याकडे बिनशर्त पाठिंबा देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

त्यामुळे शहराच्या राजकारणात निवडणूक निकालानंतर कोणती नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येतात याबाबत आता सर्वांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. दरम्यान, महापौरपद पूर्वला आणि उपमहापौरपद पश्चिमला हा गेल्यावेळचा फॉर्म्युला यावेळी पुन्हा राबविला जाण्याचीही दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक 35 जागा जिंकून 'इस्लाम' हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे,

शिंदेसेनेला इस्लाम व एमआयएम या दोन्ही पक्षांकडून प्रस्ताव आले आहेत, तर दादा भुसे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून कोणासोबत सत्तेत सहभागी व्हायचे हे निश्चित करतील. इस्लाम पक्ष म्हणजे महाराष्ट्रातील भारतीय धर्मनिरपेक्ष सर्वात मोठी विधानसभा. २०२४ मध्ये काँग्रेसचे माजी आमदार शेख आसिफ रशीद यांनी त्याची स्थापना केली होती. या वर्षी, मालेगावमध्ये, त्यांनी समाजवादी पक्ष (सपा) सोबत युती करून निवडणूक लढवली. इस्लाम पक्षाने 35 जागा जिंकल्या, तर सपाला पाच जागा मिळाल्या.

ही आघाडी अजूनही बहुमतापासून दूर आहे, परंतु इतर नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने ते आपला महापौर निवडतील अशी अपेक्षा आहे. मालेगावमध्ये एआयएमआयएमने 21 जागा जिंकल्या, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)18 जागा जिंकल्या आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) फक्त 2 जागा जिंकल्या. असा अंदाज आहे की काँग्रेसचे ३ नगरसेवक इस्लामिक पक्षाला पाठिंबा देऊ शकतात.

या शहरात ओवैसींच्या अपयशाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शहराचे राजकीय परिदृश्य. मालेगावमध्ये दोन राजकीय कुटुंबांचे वर्चस्व राहिले आहे: निहाल अहमद आणि शेख रशीद. निहालने पाच वेळा मालेगावचे प्रतिनिधित्व केले. शेख आसिफचे वडील शेख रशीद हे काँग्रेस पक्षाकडून मालेगाव मध्यवरून दोनदा आमदार म्हणून निवडून आले होते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

