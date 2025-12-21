'तुम्हाला खूप पुण्य मिळेल ना...' ट्रेकला जाण्यापूर्वी एकदा हा व्हिडीओ पाहाच

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी भैरवगड चढायला जाते. पण त्यावेळी तिला आलेला अनुभव सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मोरोशी माळशेज येथील हा भैरवगड चढायला तसा कठीण आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना नसताना किंवा आगाऊ माहिती न घेतल्यामुळे किती गोंधळ होऊ शकतो.
हा व्हिडीओ एका माळशेज ट्रेकर्स या ग्रुपमध्ये टाकला आहे. या अकाऊंटवरुन हा शोध कोणी लावला मला घरी घेऊन चला फक्त , wait for end... अशा मथळ्याखाली हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. याव्हिडीओत एक मुलगी भैरवगडच्या ट्रेकला या ग्रुपसोबत येते. पण हा गड चढणं तिला जमत नाही. ती प्रंचड घाबरलेली दिसते. सह्याद्रीच्या कडाकपारीतून वाट काढणं सोपी गोष्ट नाही. अशावेळी तिला घरच्यांची आठवण येते आपल्याला हे जमणारच नाही, असं सगळं ही आपल्या या व्हिडीओत बोलताना दिसते.
नवीन व्यक्तीने ट्रेकला जाण्यापूर्वी काही विशिष्ट गोष्टीची माहिती मिळवणे अत्यंत गरजेचे असते. महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांवर ट्रेकिंगला जाताना सुरक्षिततेसाठी खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
१. पूर्व नियोजन: ज्या किल्ल्यावर जाणार आहात त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती (रस्ता, पाण्याची सोय, कठीण टप्पे) आधीच मिळवा. हवामानाचा अंदाज घेऊनच ट्रेक ठरवा. महाराष्ट्र पर्यटन वरून तुम्ही अधिकृत माहिती घेऊ शकता.
२. योग्य पादत्राणे आणि कपडे: ट्रेकिंगसाठी ग्रीप असलेले 'ट्रेकिंग शूज' वापरा. कपडे सुटसुटीत आणि पूर्ण बाह्यांचे असावेत जेणेकरून ऊन आणि काट्यांपासून संरक्षण होईल.
३. पाणी आणि खाऊ: सोबत किमान २-३ लिटर पाणी आणि ऊर्जा देणारे पदार्थ (उदा. गूळ-शेंगदाणे, खजूर, ग्लुकोज, फळे) ठेवा. किल्ल्यांवरील पाण्याच्या टाक्यांमधील पाणी पिण्यायोग्य आहे का याची खात्री करा.
४. प्रथमोपचार पेटीसोबत बॅंडेज, डेटॉल, ओआरएस (ORS), डोकेदुखीची गोळी आणि मलम असलेले छोटे प्रथमोपचार कीट नेहमी ठेवा.
५. गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य राखा: किल्ल्यावर कचरा करू नका. प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा वेष्टने स्वतःसोबत परत खाली घेऊन या. गडावरील वास्तूंचे नुकसान करू नका किंवा भिंतींवर काहीही लिहू नका.
६. वेळेचे नियोजन: अंधार पडण्यापूर्वी गड उतरणे सुरक्षित असते. शक्यतो सकाळी लवकर चढाई सुरू करा जेणेकरून दुपारच्या उन्हाचा त्रास होणार नाही.
७. एकटे जाणे टाळा: नेहमी ग्रुपमध्ये ट्रेकिंग करा. अनोळखी किंवा निर्जन वाटेने जाताना स्थानिक वाटाड्याची मदत घ्या.
८. वन्यजीव आणि निसर्ग: गडावर जंगली प्राणी किंवा मधमाश्यांचे पोळे असू शकते. त्यामुळे शांतता राखा, मोठ्याने ओरडू नका किंवा संगीत लावू नका.
९. संपर्क: तुमच्या ट्रेकबद्दल घरच्यांना किंवा मित्रांना पूर्वकल्पना देऊन ठेवा. मोबाईलची बॅटरी पूर्ण चार्ज ठेवा आणि सोबत पॉवर बँक ठेवा.
१०. गडकिल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी सह्याद्री प्रतिष्ठान सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.