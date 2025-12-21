English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुम्हाला खूप पुण्य मिळेल ना...' ट्रेकला जाण्यापूर्वी एकदा हा व्हिडीओ पाहाच

सुट्ट्या किंवा लाँग विकेंड आला की, लोकं हल्ली ट्रेकला फिरायला जातात. पण असं उट सूट प्लानिंग न करता फिरायला जाण्यापूर्वी हा व्हिडीओ एकदा पाहाच. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 21, 2025, 04:33 PM IST
सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी भैरवगड चढायला जाते. पण त्यावेळी तिला आलेला अनुभव सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मोरोशी माळशेज येथील हा भैरवगड चढायला तसा कठीण आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना नसताना किंवा आगाऊ माहिती न घेतल्यामुळे किती गोंधळ होऊ शकतो. 

काय आहे या व्हिडीओत?

हा व्हिडीओ एका माळशेज ट्रेकर्स या ग्रुपमध्ये टाकला आहे. या अकाऊंटवरुन हा शोध कोणी लावला मला घरी घेऊन चला फक्त , wait for end... अशा मथळ्याखाली हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. याव्हिडीओत एक मुलगी भैरवगडच्या ट्रेकला या ग्रुपसोबत येते. पण हा गड चढणं तिला जमत नाही. ती प्रंचड घाबरलेली दिसते. सह्याद्रीच्या कडाकपारीतून वाट काढणं सोपी गोष्ट नाही. अशावेळी तिला घरच्यांची आठवण येते आपल्याला हे जमणारच नाही, असं सगळं ही आपल्या या व्हिडीओत बोलताना दिसते. 

नवीन व्यक्तीने ट्रेकला जाण्यापूर्वी काही विशिष्ट गोष्टीची माहिती मिळवणे अत्यंत गरजेचे असते. महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांवर ट्रेकिंगला जाताना सुरक्षिततेसाठी खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:

9 महत्त्वाचे मु्द्दे 

१. पूर्व नियोजन: ज्या किल्ल्यावर जाणार आहात त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती (रस्ता, पाण्याची सोय, कठीण टप्पे) आधीच मिळवा. हवामानाचा अंदाज घेऊनच ट्रेक ठरवा. महाराष्ट्र पर्यटन वरून तुम्ही अधिकृत माहिती घेऊ शकता. 
२. योग्य पादत्राणे आणि कपडे: ट्रेकिंगसाठी ग्रीप असलेले 'ट्रेकिंग शूज' वापरा. कपडे सुटसुटीत आणि पूर्ण बाह्यांचे असावेत जेणेकरून ऊन आणि काट्यांपासून संरक्षण होईल.
३. पाणी आणि खाऊ: सोबत किमान २-३ लिटर पाणी आणि ऊर्जा देणारे पदार्थ (उदा. गूळ-शेंगदाणे, खजूर, ग्लुकोज, फळे) ठेवा. किल्ल्यांवरील पाण्याच्या टाक्यांमधील पाणी पिण्यायोग्य आहे का याची खात्री करा.
४. प्रथमोपचार पेटीसोबत बॅंडेज, डेटॉल, ओआरएस (ORS), डोकेदुखीची गोळी आणि मलम असलेले छोटे प्रथमोपचार कीट नेहमी ठेवा.
५. गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य राखा: किल्ल्यावर कचरा करू नका. प्लास्टिकच्या बाटल्या किंवा वेष्टने स्वतःसोबत परत खाली घेऊन या. गडावरील वास्तूंचे नुकसान करू नका किंवा भिंतींवर काहीही लिहू नका.
६. वेळेचे नियोजन: अंधार पडण्यापूर्वी गड उतरणे सुरक्षित असते. शक्यतो सकाळी लवकर चढाई सुरू करा जेणेकरून दुपारच्या उन्हाचा त्रास होणार नाही.
७. एकटे जाणे टाळा: नेहमी ग्रुपमध्ये ट्रेकिंग करा. अनोळखी किंवा निर्जन वाटेने जाताना स्थानिक वाटाड्याची मदत घ्या.
८. वन्यजीव आणि निसर्ग: गडावर जंगली प्राणी किंवा मधमाश्यांचे पोळे असू शकते. त्यामुळे शांतता राखा, मोठ्याने ओरडू नका किंवा संगीत लावू नका.
९. संपर्क: तुमच्या ट्रेकबद्दल घरच्यांना किंवा मित्रांना पूर्वकल्पना देऊन ठेवा. मोबाईलची बॅटरी पूर्ण चार्ज ठेवा आणि सोबत पॉवर बँक ठेवा. 
१०. गडकिल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी सह्याद्री प्रतिष्ठान सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

