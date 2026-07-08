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माळशेज घाट, भीमाशंकर, नाणेघाट, रिव्हर्स वॉटरफॉल, किल्ले शिवनेरीसह महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर बंदी; पर्यटकांना कुठेच जाता येणार नाही

पावसाळी सहलींचा बेत आखण्याच्या तयारीत असलेल्या पर्यटांचा हिरमोड करणारी अपडेट आहे.  अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जुन्नर-आंबेगावमधील पर्यटनस्थळांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:07 PM IST
माळशेज घाट, भीमाशंकर, नाणेघाट, रिव्हर्स वॉटरफॉल, किल्ले शिवनेरीसह महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर बंदी; पर्यटकांना कुठेच जाता येणार नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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माळशेज घाट, भीमाशंकर, नाणेघाट, रिव्हर्स वॉटरफॉल, किल्ले शिवनेरीसह महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर बंदी; पर्यटकांना कुठेच जाता येणार नाही
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