/चुकूनही माळशेज घाटात जाण्याचा विचार करु नका; माळशेजघाट मार्गे मुंबईकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद

माळशेज घाट : माळशेज घाट हा महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचा घाट आहे. अहिल्यानगर आणि पुण्याला जोडणारा प्रमुख मार्ग आहे. वाहतूकीच्या दृष्टीने माळशेज घाट जितका महत्वाचा आहे तितकाच तो त्याच्या निसर्ग सौंदर्यामुळे लोकप्रिय देखील आहे. मात्र, आता पुढचे काही दिवस माळशेज घाटातून प्रवास करता येणार नाही.
पुणे अहिल्यानगरकडून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. माळशेजघाट मार्गे मुंबईकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
कल्याण-माळशेज घाट राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 मौजे करंजाळे गावाच्या ठिकाणी रस्ता खचल्यामुळे माळशेजघाट मार्गे अहिल्यानगर तसेच पुणे येथून मुंबईकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पुर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाहतूक बंद करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
वाहतूक नियमन व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये याकरिता वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. आळेफाटा-नारायणगाव-खेड-चाकण-तळेगाव (एमआयडीसी)-लोणावळा खोपोली-मुंबई या पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असल्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आदेश जारी केले आहे.
अंबरनाथ आणि बदलापुरात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाची संततधार सुरू असून अधून मधून पावसाचा जोर कायम आहे. या पावसाने अंबरनाथ मधील पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या पुलावरील रस्त्याची मोठी दुरावस्था झालीय. त्यामुळे वाहनधारकांची कसरत होतेय. जवळपास अडीच ते तीन फूट या पुलावर खड्डे पडले आहेत. मध्यंतरी पालिका प्रशासनाने सदरील खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र पुन्हा सुरू असलेल्या पावसाने या पुलावरील खड्डे उघडे पडले आहेत.