कल्याण-मुरबाड-अहिल्यानगर महामार्गावर शिवळे गावाजवळ एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे भाजीपाला वाहून नेणाऱ्या पिकअप चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर या मद्यधुंद पिकअप चालकाने या रस्त्यावर अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भरधाव पिकअप घेऊन चालकाने रस्त्यावरील नागरिकांच्या जीवाशी थेट खेळ मांडला. या बेफाम गाडीने रस्त्यावरून जाणाऱ्या दोन दुचाकीस्वारांना हुलकावणी दिली, मात्र सुदैवाने हे दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली.
चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचे आणि गाडी नागमोडी वळणे घेत असल्याचे पाहून पाठीमागून येणाऱ्या इतर वाहनचालकांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ धाव घेत या पिकअप चालकाला अडवले. गाडी थांबवून पाहणी केली असता चालक नशेत धुंद असल्याचे उघड झाले. नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. रस्त्यावर इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या अशा बेजबाबदार चालकावर कडक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी आता केली जात आहे.
या चालकाची गाडी स्थानिक आणि इतर वाहनचालकांनी आपल्या गाड्या आडव्या टाकून अडवल्यानंतर हा चालक मद्यपान केलेल्या अवस्थेत आढळून आला. लोक त्याला जाब विचारत असताना तो मात्र फोनवरुन कोणाशी तरी बोलत होता. संतापलेल्या लोकांनी इतरांचा जीव धोक्यात टाकणाऱ्या या चालकाला चोप देण्यास सुरुवात केली. तितक्यात या ठिकाणी पोलिसांची गाडी आली आणि त्यांनी या चालकाला ताब्यात घेतलं. या गाडीच्या मागून धावणाऱ्या कारमधील डॅशकॅममध्ये सारा घटनाक्रम कैद झाला आहे. हा व्हिडीओही पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलीस आता पुढील तपास करत आहेत.
माळशेज घाटातील थरारक Video... मद्यधुंद पिकअप चालकाने... अखेर गाड्या आडव्या टाकून त्याला थांबवलं अन्...https://t.co/9cslN2HirT < येथे वाचा सविस्तर वृत्त#malshej #malshejghat #shocking #video #pickup #truck #driver #alcohol #influence pic.twitter.com/Trtxaiwf5e— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 27, 2026
कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर माळशेज घाटात तब्बल 100 फूट लांब आणि 8 फूट खोल रस्ता खचल्याने भीषण अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. सुदैवाने रस्ता खचताना कोणतंही वाहन नसल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र या प्रकारामुळे महामार्गावरील वाहतूक काहीकाळासाठी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. जवळच असलेल्या घरांनाही यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही याच ठिकाणी रस्ता खचला होता. स्थानिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केल्याने कामाच्या दर्जावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.