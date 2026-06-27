/रीलच्या नादात 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, मित्र नाचते होते अन् त्याने स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली आणि पुढच्या क्षणी..., थरकाप उडवणारा व्हिडीओ

सिंधुदुर्गातील मालवण तालुक्यातील वायरी इथल्या एका रिसॉर्टमधील थरकाप उडवणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या रिसॉर्टमध्ये काही मित्र मजामस्ती करण्यासाठी आले होते. स्विमिंग पूलमध्ये धम्माल मस्ती करताना एका 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. स्विमिंग पूलमध्ये मित्र रील बनवत असताना त्याने एका तरुण मोटर रुमच्या छतावर उभा होता. जेव्हा कॅमेराच्याकडे आला तो नाचला आणि पुढच्या क्षणी त्याने स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली.
उंचावरून उडी मारल्यामुळे तरुणाचे डोकं स्विमिंग पूलच्या तळाला जोरदार आपटलं. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. धक्कादायक म्हणजे त्याने उडी मारल्यानंतरही इतर तीन मित्र नाचत होते. त्यांच्या धानीमनीपण आलं नाही की त्यांच्या मित्रासोबत काय घडलं. पुढच्या क्षणी जेव्हा तो बाहेर आला नाही तेव्हा दुसरे मित्र पाण्यात आले तर त्याच्या डोक्याला मार लागल्याच दिसलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार या तरुणाचे नाव श्रेणिक मिलिंट टाकळे असं आहे. श्रेणिक हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्याच्या ईश्वरपूर गावातील होता. 10 मित्रांचा ग्रुप सांगली जिल्ह्यातून फिरण्यासाठी मालवणमध्ये आला होता. या ग्रुप वायरीमधील एका रिसॉर्टमध्ये थांबले होते. इथेच स्विमिंग पूलमध्ये दंगामस्ती करताना ही दुर्घटना घडली.
जिंदगी जिंदगी दोस्तो की दुनियादारी या मराठी गाण्यावर डान्स करत रील बनवतं असताना ही दुर्घटना घडली. स्विमिंग पूलची खोली कमी असल्याने त्याचे डोके तळाला आपटले आणि यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर मित्रांनी त्याला मालवणी ग्रामीण रुग्णालयात नेलं खरं पण तिथल्या डॉक्टराने त्याला मृत घोषित केलं.
Tragic News from Sindhudurg— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 27, 2026
A 25-year-old youth tragically died after jumping from a height into the swimming pool at a resort in wayari (Tal. Malvan). The incident has shocked locals, and the video of the accident is rapidly going viral on social media.Heartfelt condolences to… pic.twitter.com/HHEmmVm40F
हा थरकाप उडणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेक ठिकाणी स्विमिंग पूल परिसरात सूचना लिहिलेल्या असतात पण त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशात हा दुर्घटना घडतात. आता पावसाळा सुरु असून अनेक ठिकाणी पर्यटक फिरायला जातात. त्यामुळे लहान मुलांपासून मोठ्यांनी स्विमिंग पूल परिसरात वावरताना काळजी घ्यावी.