बापासाठी लेकीनं घेतला धाडसी निर्णय; शिवसेना आमदाराच्या मुलीचं संपूर्ण महाराष्ट्रातून होतंय कौतुक!

Mamata Shivtare Kidney Donation: ‘देव प्रत्येकाच्या घरी येत नाही, म्हणून तो लेकीच्या रूपात दूत पाठवतो.’ असे म्हणतात. आमदार शिवतारे यांना याची प्रचिती आलीय. पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांच्यासाठी त्यांच्या मुलीने आपली किडनी दान करून जगाला एक नवा आदर्श दिला आहे. डॉक्टर असलेल्या ममता शिवतारे यांनी वडिलांच्या जीवासाठी स्वतःचा एक भाग दिला. हे नाते फक्त रक्ताचेच नाही तर अपार प्रेमाचे आहे. अशा घटनांमुळे लोकांच्या मनात भावना उफाळून येतात आणि बाप-लेकीच्या संबंधाबद्दल नव्याने विचार करायला लावतात.
गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार विजय शिवतारे यांची किडनी पूर्णपणे निकामी झाली होती. त्यामुळे त्यांना नियमित डायलिसिसवर ठेवावे लागत होते. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती आणखी बिघडत चालली होती. कुटुंबीयांसाठी हा काळ खूप कठीण होता. अशा परिस्थितीत कुटुंबात आशेचा किरण दिसला तो ममता यांच्या रूपाने.
डॉ. ममता विजय शिवतारे या एक उत्तम डॉक्टर आहेत. त्यांनी वडिलांच्या आयुष्यासाठी आपली किडनी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. फक्त मुलगी म्हणून नव्हे तर कर्तव्यदक्ष डॉक्टर म्हणूनही त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यांच्या या त्यागामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ममता यांना ‘देवदूत’ म्हणूनही लोक संबोधत आहेत.
मुंबईतील एका नामांकित रुग्णालयात ही किडनी ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया आज पार पडली. वडील आणि मुलगी दोघांचीही ऑपरेशननंतरची स्थिती स्थिर आहे. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे दोघेही लवकर बरे होतील अशी आशा आहे. या शस्त्रक्रियेमुळे विजय शिवतारे यांना नवे जीवन मिळाले आहे.
विजय शिवतारे यांना ‘बापू’ म्हणून ओळखले जाते. ते शिवसेनेचे आमदार आहेत. 2009 आणि 2014 मध्ये पुरंदर मतदारसंघातून निवडून आले. 2019 मध्ये पराभव झाला तरी 2024 मध्ये पुन्हा विजयी झाले. राज्य सरकारमध्ये मंत्रीपदही भूषवले आहे. राजकारणात सक्रिय असतानाच त्यांची तब्येत बिघडली होती.