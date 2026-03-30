  महाराष्ट्र बातम्या
बापासाठी लेकीनं घेतला धाडसी निर्णय; शिवसेना आमदाराच्या मुलीचं संपूर्ण महाराष्ट्रातून होतंय कौतुक!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 30, 2026, 10:08 PM IST
विजय शिवतारे

Mamata Shivtare Kidney Donation: ‘देव प्रत्येकाच्या घरी येत नाही, म्हणून तो लेकीच्या रूपात दूत पाठवतो.’ असे म्हणतात. आमदार शिवतारे यांना याची प्रचिती आलीय. पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांच्यासाठी त्यांच्या मुलीने आपली किडनी दान करून जगाला एक नवा आदर्श दिला आहे. डॉक्टर असलेल्या ममता शिवतारे यांनी वडिलांच्या जीवासाठी स्वतःचा एक भाग दिला. हे नाते फक्त रक्ताचेच नाही तर अपार प्रेमाचे आहे. अशा घटनांमुळे लोकांच्या मनात भावना उफाळून येतात आणि बाप-लेकीच्या संबंधाबद्दल नव्याने विचार करायला लावतात.

वडिलांची तब्येत खालावली 

गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार विजय शिवतारे यांची किडनी पूर्णपणे निकामी झाली होती. त्यामुळे त्यांना नियमित डायलिसिसवर ठेवावे लागत होते. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती आणखी बिघडत चालली होती. कुटुंबीयांसाठी हा काळ खूप कठीण होता. अशा परिस्थितीत कुटुंबात आशेचा किरण दिसला तो ममता यांच्या रूपाने.

ममताचा धाडसी निर्णय

डॉ. ममता विजय शिवतारे या एक उत्तम डॉक्टर आहेत. त्यांनी वडिलांच्या आयुष्यासाठी आपली किडनी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. फक्त मुलगी म्हणून नव्हे तर कर्तव्यदक्ष डॉक्टर म्हणूनही त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यांच्या या त्यागामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ममता यांना ‘देवदूत’ म्हणूनही लोक संबोधत आहेत.

मुंबईत यशस्वी शस्त्रक्रिया

मुंबईतील एका नामांकित रुग्णालयात ही किडनी ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया आज पार पडली. वडील आणि मुलगी दोघांचीही ऑपरेशननंतरची स्थिती स्थिर आहे. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे दोघेही लवकर बरे होतील अशी आशा आहे. या शस्त्रक्रियेमुळे विजय शिवतारे यांना नवे जीवन मिळाले आहे. 

आमदार विजय शिवतारे यांचा राजकीय प्रवास

विजय शिवतारे यांना ‘बापू’ म्हणून ओळखले जाते. ते शिवसेनेचे आमदार आहेत. 2009 आणि 2014 मध्ये पुरंदर मतदारसंघातून निवडून आले. 2019 मध्ये पराभव झाला तरी 2024 मध्ये पुन्हा विजयी झाले. राज्य सरकारमध्ये मंत्रीपदही भूषवले आहे. राजकारणात सक्रिय असतानाच त्यांची तब्येत बिघडली होती.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

