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किल्ले रायगडाच्या टकमक टोकावरून तरुण 800 फूट खाली कोसळला; पत्नीला फोटो पाठवून केला शेवटचा कॉल, तपासात धक्कादायक माहिती उघड

किल्ले रायगडाच्या टकमक टोकावरून तरुण 800 फूट खोल दरीत पडला. मृत्यूपूर्वी त्याने पत्नीला फोटो पाठवून केला शेवटचा कॉल केला होता.  ड्रोनच्या मदतीने त्याचा  शोध घेण्यात आला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:44 PM IST
किल्ले रायगडाच्या टकमक टोकावरून तरुण 800 फूट खाली कोसळला; पत्नीला फोटो पाठवून केला शेवटचा कॉल, तपासात धक्कादायक माहिती उघड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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