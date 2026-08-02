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4 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार, हत्या करुन मृतदेह पत्र्याच्या पेटीत ठेवला, सांगलीतील चिमुरडीला दीड वर्षांनी मिळाला न्याय

4 वर्षाच्या चिमुकलीवरील अत्याचार व खून प्रकरणी नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सांगली न्यायालयाने निकाल दिला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:04 PM IST
4 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार, हत्या करुन मृतदेह पत्र्याच्या पेटीत ठेवला, सांगलीतील चिमुरडीला दीड वर्षांनी मिळाला न्याय
Image Credit: sangli news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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