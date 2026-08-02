/4 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार, हत्या करुन मृतदेह पत्र्याच्या पेटीत ठेवला, सांगलीतील चिमुरडीला दीड वर्षांनी मिळाला न्याय

चिमुरडीवर बलात्कार करून खून केल्या प्रकरणी सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून एका नराधमाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जत तालुक्यातल्या करजगी येथे एका चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण खून केल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी आरोपी पांडुरंग कळळी यास फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये आरोपी पांडुरंग याने शेजारी राहणारया 4 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा मृतदेह पोत्यात घालून पत्र्याच्या पेटीत लपवून ठेवला होता. चिमुकलीचा बराचवेळी शोध घेऊनही ती सापडत नसल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांना हा प्रकार कळवला. त्यानंतर पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि सगळा प्रकार उघडकीस आला.
करजगी गावात 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी ही घटना घडली होती. बालिका तिच्या चुलत बहिणीसोबत सकाळी खेळत होती. त्या दोघी आरोपी पांडुरंग याच्या घरासमोरील झाडाखाली खेळत होत्या. तेव्हा पीडित तरुणीची चुलत बहिण घरी निघून गेली. तर, पीडिता एकटीच तिथे खेळत होती. त्याचवेळी पीडिता एकटीच झाडाखाली बसलेली बघून आरोपी पांडुरंग तिला घरात घेऊन गेला आणि तिच्यावर अत्याचार केला. नंतर तिची हत्या करुन तिचा मृतदेह पोत्यात भरून लोखंडी पेटीत झाकून ठेवला.
पोलिसांनी या घटनेची चौकशी करत असताना काही रहिवाशांनी पीडितेला पांडुरंगसोबत जाताना पाहिले. त्यआधारे पोलिसांनी पांडुरंगचा शोध घेतला. तेव्हा घरात एक लोखंडी पेटी आढळली. त्या पेडीत मृतदेह आढळला. त्यानंतर पोलिसांनी अवघ्या 13 दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. दीड वर्षात जलदगती न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होऊन फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
उमदी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता,तर या खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात पार पडली.पोलिसांकडून अवघ्या 13 दिवसात चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती,सबळ परावे,साक्षीदार यांचा जबाब ग्राह्य धरून न्यायालयाने पांडुरंग कळळी याला दोषी ठरवत, फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.