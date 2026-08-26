/अंबरनाथमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केलेल्या नराधमाला ठोकल्या बेड्या! वाचा संपूर्ण प्रकरण

Ambernath Crime Case : अंबरनाथमध्ये मागील काही काळामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. काही दिवसांपूर्वी अंबरनाथमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर मानलेल्या मामाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. याप्रकरणा संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे याप्रकरणी पोलिसांनी या नराधमावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. अंबरनाथ पश्चिममधील हा धक्कादायक प्रकार आहे, अंबरनाथ पश्चिमेला राहणारा हा नराधम पीडित मुलीच्या आईचा मानलेला भाऊ होता. त्यामुळे या नराधम हा पिडीत मुलीच्या घरी येणे जाणे होते.
हा प्रकार 23 ऑगस्ट रोजी घडला होता, या नराधमाने या पिडीत मुलीच्या घरी जाऊन तिच्यासोबत अश्लील वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. या मुलीने प्रसंगावधान राखत आरडाओरडा केला, तिच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून मुलीची आई धावून आली आणि हा सगळा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर या पिडीत मुलीने तिच्या आईसोबत पोलिसात तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांच्या स्वाधीन या नराधमाला केले. या प्रकरणात मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून या नराधमाला अटक केली आहे. न्यायालयानं त्याला 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिली आहे.
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या प्रकरणाची पोलिसांनी माहिती दिल्यानंतर समजले की हे या अल्पवयीन मुलीसोबत पहिल्यांदा घडले नाही. पिडीत मुलीच्या दातांचा उपचार सुरु होते, मुंबईमधील एका दंत रुग्णालयामध्ये नेत असताना तिथून परतताना आरोपीने स्वतःच्या मालकीच्या वॅगनआर कारमध्ये तिच्यावर तब्बल चार ते पाच वेळा शारीरिक अत्याचार या नराधमाने केले आहे. या नराधमाने अनेक सीमा पार केल्या होत्या आणि या नराधमाने त्या पीडितेच्या घरात घुसूनही तिच्यावर एकदा अत्याचार केला.
मुलीच्या आईने तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली, आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे. कोर्टाने आरोपीला दोन दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.