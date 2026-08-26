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अंबरनाथमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केलेल्या नराधमाला ठोकल्या बेड्या! वाचा संपूर्ण प्रकरण

अंबरनाथमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर मानलेल्या मामाने अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. या प्रकरणाची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:45 PM IST
अंबरनाथमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केलेल्या नराधमाला ठोकल्या बेड्या! वाचा संपूर्ण प्रकरण
Image Credit: अंबरनाथमधील धक्कादायक प्रकार (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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