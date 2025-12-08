English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्या' प्रत्येक कुटुंबातील एकाला देणार सरकारी नोकरी; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! फक्त शिक्कामोर्तब बाकी

Devendra Fadnavis Lead Maharashtra Government: राज्यातील फडणवीस सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांकडून मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 8, 2025, 11:30 AM IST
'त्या' प्रत्येक कुटुंबातील एकाला देणार सरकारी नोकरी; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! फक्त शिक्कामोर्तब बाकी
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत (प्रातिनिधिक फोटो)

Devendra Fadnavis Lead Maharashtra Government: महाराष्ट्रामध्ये मागील काही आठवड्यांपासून सातत्याने वन्य प्राण्यांकडून खास करुन बिबटे आणि वाघांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा प्रश्न चर्चेत आहे. पुण्याबरोबरच राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून बिबट्यांनी मानवी वस्तीत शिरुन लोकांवर हल्ले करण्याचे अनेक प्रकार घडलेत. बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यात सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासन कमी पडत असल्याचा ग्रामीण भागातील जनतेचा दावा आहे. बिबट्यांनी हल्ला केल्यानंतर त्यामध्ये कोणी मरण पावल्यास आंदोलन, रास्ता रोको यासारखे प्रकार मागील काही काळात महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये घडले आहेत. असं असतानाच आता या प्राण्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमधील पीडितांच्या कुटुंबासंदर्भात राज्य शासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार कोणता निर्णय घेणार?

राज्यात वाघ व बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांसाठी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना सरकार थेट सरकारी नोकरी देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. लवकरच कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून फक्त शिक्कामोर्तब बाकी असल्याचं सांगितलं जात आहे. असं झालं तर ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेकदा बिबट्या आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात घरातील करती व्यक्ती गेल्यानंतर कुटुंब उघड्यावर पडतं. अशा कुटुंबांना या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा होईल. 

तीन महिन्यात चार जिल्ह्यात 14 जणांचा मृत्यू

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 मध्ये जुन्नर, शिरूर, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत बिबट्या हल्ल्यात एकूण 14 लोकांचा मृत्यू झाला. जुन्नरमध्ये चौघांचा मृत्यू झाला असून त्यात 3 मुलं आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा समावेश आहे. नाशिकमध्ये आणि अहिल्यानगरमध्ये प्रत्येकी पाच जणांनी बिबट्याच्या हल्ल्यात प्राण गमावले आहेत. हे मृत्यू मुख्यतः ऊसाच्या शेतांत झाले असून, यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये भीती आणि रोष निर्माण झाला आहे.

सर्वाधिक मृत्यू बिबट्या आणि वाघ हल्ल्यात

महाराष्ट्रातील एकूण बिबट्या हल्ल्यातील मृत्यू हे वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या एकूण 391 मृत्यूंपैकी 25 टक्के इतकी आहे. महाराष्ट्रात बिबट्या हल्ले मुख्यतः जुननर, पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगरसारख्या ऊस उत्पादक भागांत होतात. 2025 मध्ये हल्ल्यांची संख्या वाढली असून, वन विभागाने कॅमेरे, पिंजरे आणि जागरूकता मोहिमा सुरू केल्या आहेत. एकूण वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये वाघानंतर बिबट्यांचा वाटा दुसरा क्रमांकाचा आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्र वन विभाग आणि मीडिया अहवालांवर आधारित आहे.

वाघांमुळे किती मृत्यू झालेत?

जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ हल्ल्यात 34 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मे महिन्यात 17 दिवसांत वाघांनी केलेल्या हल्ल्यात 11 जणांचा मृत्यू झाला. सप्टेंबरमध्ये वाघ हल्ल्यात तिघांचा मृत्यू झाला. नोव्हेंबरमध्ये चिमूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याबरोबरच एकूण तिघांचा वाघ हल्ल्यात मृत्यू झालाय. हे मृत्यू मुख्यतः जंगलाजवळील शेतात किंवा जंगलात सरपाणासाठी लाकडं गोळा करताना झालेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
man wild animal conflicttiger attackleopard attackmaharashtraDevendra Fadnavis

इतर बातम्या

'त्यांनी मला माफ करावं!' निलेश राणेंना ठाकरेंच्या...

महाराष्ट्र बातम्या