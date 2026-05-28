Reel Star Death : मालकीचे हॉटेल्स, रील्समधून कमाई, तरीही का उचललं टोकाचं पाऊल, 'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं?

सोलापूरच्या मंगळवेढा परिसरातील रोहिणी पाराध्ये या रीलस्टारने आपल्या हॉटेल ग्रामपंचायतच्या स्वयंपाकघरात आत्महत्या केली आहे. या घटनेने परीसरात खळबळ उडाली आहे. रीलस्टारने टोकाचं पाऊल का उचललं याबाबत तपास सुरु आहे.
सोलापूरच्या मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रम्हपुरी येथे सोशल मिडियातून लोकप्रिय झालेल्या रीलस्टार रोहिणी पाराध्येने टोकाचं पाऊल उचललं आहे. यामुळे कुटुंबात आणि परीसरात एकच खळबळ उडाली आहे. रील स्टार म्हणून लोकप्रिय झालेलं हे जोडपं रोहिणी पाराध्ये आणि निलेश पाराध्ये हे रत्नागिरी-नागपूर रोडवर 'हॉटेल ग्रामपंचायत' चालवत असतं. मंगळवारी दुपारच्या दरम्यान हॉटेलमध्ये स्वयंपाकघरात रोहिणीने ओढणीने गळफास लावून आत्महत्या केली. रोहिणीने टोकाचं पाऊल का उचललं हा प्रश्न कुटुंबियांना पडला आहे. तो दिवस नेमका कसा होता? स्वतः रोहिणीच्या सासऱ्यांनी सांगितलं.
रोहिणी पाराध्ये आणि निलेश पाराध्ये यांचा प्रेमविवाह. हे दोघे आधी पुण्याला राहायचे. तिथे दोघे वेगवेगळे रिल्स बनवायचं. रिल्सच्या माध्यमातून दोघे लोकप्रिय झाले. त्यानंतर दोघांनी ब्रम्हपुरी येथे येऊन 'हॉटेल ग्रामपंचायत' ची सुरुवात केली. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स होते. तसेच त्यांचा हॉटेलचा व्यवसायही चांगला सुरु होता. नवनवे पदार्थ तयार करणे आणि त्यावर ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळवणं या सगळ्यात दोघंही व्यस्त होते. मग या सगळ्यात नेमकी माशी कुठे शिंकली असा प्रश्न त्यांच्या फॉलोअर्सला पडत आहे. सगळं छान आणि चांगल सुरळीत असताना रोहिणीने इतकं टोकाचं पाऊल का उचललं?
रोहिणीचे सासरे, विलास पाराध्ये यांनी त्या दिवशी नेमकं काय घडलं हे सांगितलं. विलास पाराध्ये यांच्यामते तो दिवस अगदी सामान्य होतं. दुपारी ते ग्रामसभेला गेले. तिथून निघाले पुढे आल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की, फोन तिथेच विसरुन आला आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्यावर कळलं की, बराच वेळ फोन वाजत होता, असं तिथल्या लोकांनी सांगितलं. समोरुन पुन्हा फोन आला ते ऐकून त्यांच्या पायाखालची जमिनच सरकली. समोरील व्यक्ती म्हणाली की, अनुने फास लावून घेतला. तिला तात्काळ रुग्णालयात नेलं.
महिला रुग्णालयात तपासल्यानंतर तिला सिव्हिलमध्ये नेण्यात आलं. सरकारी दवाखान्यात नेल्याचं सासऱ्यांना कळलं. गाडी खराब झाल्याने सासऱ्यांना उशीर झाला. रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांनी विचारलं, तुम्ही कोण? मी म्हटलं मी तिचा सासरा आहे. मला थांबवलं आणि पुढे ते म्हणाले की, आयुष्य संपलंय. सासऱ्यांना कागदावर सही करायला सांगितलं. पोलिसांना देखील कळवतो. सगळं ठीक सुरु होतं. हॉटेल व्यवसाय चांगला चालत होता. 2 ते 3 शाखा सुरु केला. सुखाने संसार सुरु होता. पण तिने अचानक असं पाऊल का उचललं असं का सोडून गेली हे आम्हाला कळलंच नाही, असं म्हणत सासऱ्यांनी डोळ्यातून पाणी काढलं.