मोठी घडामोड! मंगेश चिवटेंची पुणे मतदारसंघातून माघार, एकनाथ शिंदेंचा आदेश 'माघार घ्या'; प्रतिक्रिया देताना म्हणाले 'मी एक लहान...'

पुणे शिक्षक मतदार संघातील शिवसेनेचे उमेदवार मंगेश चिवटे यांनी माघार घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगेश चिवटेंना अर्ज मागे घेण्याचे आदेश दिले. मंगेश चिवटे यांनी महायुतीत बंडखोरी करत शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. तसंच फलटणमधील सभेत त्यांनी 'मी लढणार आणि जिंकणारच' असा निर्धार व्यक्त केला होता. मात्र आता त्यांच्यावर अर्ज मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. भाजप कौस्तुभ गावडे यांच्या विरोधात त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता.
मंगेश चिवटे यांनी माध्यमांशी बोलताना अर्ज मागे घेतल्याचा वृत्ताला दुजोरा दिला. पक्षाची रणनिती शिवसेनेचे पक्षनेते, वरिष्ठ नेते यासंदर्भात बोलतील. त्यावर भाष्य करण्याइतका मी इतका मोठा कार्यकर्ता नाही. मी एक लहान कार्यकर्ता आहे असं मंगेश चिवटे यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी नाराजी नाही असं सांगत जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला. यादरम्यान त्यांनी रवींद्र धंगेकरांना पुढे केलं आणि जास्त न बोलता निघून गेले.
विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आता चव्हाट्यावर आले होते. शिवसेनेने शिक्षक मतदारसंघातून मंगेश चिवटे यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. मंगेश चिवटेंनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने महायुतीतील बेबनाव अधिकृतपणे समोर आला होता. दरम्यान शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपच्या गेल्या निवडणुकीतील नाशिक पॅटर्नला प्रत्युत्तर देण्याची खेळी शिवसेनेकडून पुण्यात खेळली जाते का? याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली होती.
महायुतीच्या राजकारणात पुण्यात नवीच रंगत आली होती. एकीकडे भाजपचा उमेदवार... तर दुसरीकडे शिवसेनेचे दोन चेहरे होते. भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिली आहे. तर शिवसेनेने मंगेश चिवटे यांना मैदानात उतरवलं होतं. मंगेश चिवटे यांच्या उमेदवारीला स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी दुजोरा दिला होता. चिवटे यांना AB फॉर्म दिल्याचं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं होतं. पुणे शिक्षक मतदारसंघात एकमत झालं नाही.. मात्र पुन्हा एकदा चर्चा होईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं होतं.
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फलटण येथे शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार मंगेश चिवटे यांच्या प्रचारार्थ ‘विजय संकल्प सभा’ पार पडली होती. या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी चिवटे यांना ठाम पाठिंबा देत, "महायुतीत दिलेला शब्द पाळला नाही तर मागे हटू नका, अपक्ष लढा. फलटणचा DNAच अपक्ष लढण्याचा आहे," असा स्पष्ट सल्ला दिला होता. यावेळी संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी चिवटेंच्या अविरत रुग्णसेवेचा गौरव करत, "आता माघार नाही, चिवटे निवडूनच येणार," असा विश्वास व्यक्त केला.