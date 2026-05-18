/आंबा मार्केट क्रॅश! पुणे मुंबईचे व्यापारी म्हणाले आंबा पाठवू नका; रत्नागिरीकरांच्या हापूसवर मान्सूनचे सावट

रत्नागिरीकरांच्या हापूसवर मान्सूनचे सावट आले आहे. उत्पादन घटल्याने दर कोसळले आहेत. यामुळे बागायतदार 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशा कात्रीत सापडले आहेत.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकणचा राजा आणि जगप्रसिद्ध असलेल्या रत्नागिरी हापूसचा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व लगबगीला वेग आला आहे. अरबी समुद्रात पुढील काही दिवसांतच मान्सून दाखल होण्याची दाट शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.यामुळे हाता-तोंडाशी आलेले पीक पावसाच्या तोंडी पडू नये,यासाठी बागायतदार शेतकरी झाडांवरील परिपक्व हापूस आंबे उतरवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करत आहेत.मात्र,या घाईगडबडीतही शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत.
यंदाचा संपूर्ण आंबा हंगाम बागायतदारांसाठी अत्यंत खडतर ठरला आहे. सुरुवातीपासूनच हवामानात झालेल्या सातत्याच्या लहरीपणामुळे हापूसच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला. यंदा उत्पादनात तब्बल ७० ते ८० टक्क्यांची प्रचंड घट नोंदवली गेली आहे.उत्पादन कमी असल्याने सुरुवातीला हापूसला प्रतिपेटी हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत चांगला दर मिळाला होता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.परंतु, आता हंगामाच्या शेवटी सर्वच भागांतून आंबा एकाच वेळी बाजारात आल्याने आवक अचानक वाढली आहे,परिणामी हापूसचे दर वेगाने घसरले आहेत.
सध्या आंबा बागायतदारांची अवस्था "इकडे आड तिकडे विहीर" अशी झाली आहे. बाजारात दर कोसळल्याने झालेला खर्च निघणे कठीण झाले आहे,तर दुसरीकडे पावसाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे.त्यात भर म्हणजे,जर पावसाच्या भीतीने झाडावरून आंबा तातडीने उतरवला नाही,तर झाडांच्या पुढील हंगामातील पालवीवर आणि उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे आर्थिक नुकसान आणि दुसरीकडे निसर्गाचा प्रकोप अशा दुहेरी संकटात कोकणातील शेतकरी सापडला आहे.वर्षभराची मेहनत आणि तोंडचा घास पाऊस हिरावून नेईल या भीतीने,रत्नागिरीतील आंबा बागांमध्ये सध्या शेवटची धावपळ आणि धडपड पाहायला मिळत आहे.
देवगड हापूस आंब्याची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक स्कॅनिंग मशीनवर शासनाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी प्रगतशील बागायतदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री Shivraj Singh Chouhan यांच्याकडे केली. पुण्यात भेटीदरम्यान त्यांनी देवगड हापूस आंब्याची पेटी भेट दिली. AI आधारित तंत्रज्ञानामुळे आंब्याची गुणवत्ता, रोग नियंत्रण व उत्पादन व्यवस्थापन सुधारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘साका’ समस्येवर संशोधनाचीही मागणी करण्यात आली. कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मक सहकार्याचे आश्वासन दिले.
कोकणची ओळख असलेल्या हापूस आंबा आणि काजू पिकाला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसल्याने पर्याय शेती म्हणून अनेक शेतकरी शाश्वत उत्पन्नासाठी सुपारी बागायतींकडे वळले. मात्र आता सुपारी आणि नारळ पिकांची स्थिती बिकट झाली असून उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. गेले काही दिवस सातत्याने हवामान बदलाने सुपारी नारळ ही अडचणीत आले आहे. नारळ - सुपारीवर कीड रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.मोठ्या प्रमाणात फळगळतीही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबा, काजू पिकांप्रमाणेच सुपारी आणि नारळ पिकांनाही पीक विमा संरक्षण मिळावे अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.