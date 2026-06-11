/घरांपेक्षा आंब्याच्या रोपांना लाखोंचा मावेजा; घाटसावळी भूसंपादनावर संशयाचे सावट..!

महेंद्रकुमार मुधोळकर, बीड, झी मीडिया : बीड जिल्ह्यात घाटसावळी इथं रेल्वे उड्डाणपुलासाठी भूसंपादन करण्यात आलं. मात्र मोबदल्याच्या तफावतीमुळे स्थानिकांनी आक्षेप घेतलाय. विशेष म्हणजे राहत्या घरांपेक्षा आंब्याच्या छोट्या रोपांना लाखो रुपयांचा मावेजा मंजूर झाला आंबे, आणि त्यातही काही झाडांना लाखोंचा मोबदला, तर काहींना केवळ दोन हजार रुपये मिळाले, या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होतोय.
बीड जिल्ह्यातील घाटसावळी गावातून रेल्वेचा उड्डाणपूल गेल्यानं सर्वे क्रमांक 18 मधील सुमारे चारशे मीटर परिसरातील जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. मात्र मोबदल्यातली विसंगतीमुळे यामध्ये काही काळंबेरं असल्याचा स्थानिकांना संशय आहे. कारण राहत्या घरांपेक्षा तब्बल पाच पट अधिक मावेजा आंब्याच्या रोपांना मंजूर झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
बॅरलमध्ये लावलेल्या एका आंब्याच्या रोपाला तब्बल आठ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर झाला आहे. तर जमिनीत लागवड केलेल्या काही आंब्याच्या झाडांना केवळ दोन हजार रुपयांचा मोबदला मिळाला आहे. एवढी मोठी तफावत कशी, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
घाटसावळी गावातील अनेक नागरिकांनी घरासमोर आंब्याची झाडे लावली आहेत. परिसरात सुमारे पन्नास आंब्याची झाडांपैकी तब्बल तीस झाडांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर झाला आहे तर काही झाडांना अत्यल्प मोबदला देण्यात आल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे, तर काही झाडांची नोंदही करण्यात आली नाही असा आरोप आहे. मग ज्यांना चार लाख रुपयांचा मोबदला मिळाला, त्याच निकषांवर इतर पात्र झाडधारकांनाही मावेजा मिळावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे
रेल्वेसाठी भूसंपादन प्रक्रियेत काही मोठ्या इमारतींना केवळ दहा लाख रुपयांचा मावेजा मिळाल्याचा दावा काही नागरिकांनी केलाय, तर तुलनेने साध्या घरांना तब्बल चाळीस लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून यात भ्रष्टाचार झाला असावा, असा आरोप स्थानिक करतायत.
सतर्कता दाखवत प्रशासनानं याप्रकरणी चौकशी समिती नेमून अहवालानंतर रीतसर कारवाई करू असे आश्वासन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत नेमके कोणते निकष लावण्यात आले, मोबदल्याचे दर कसे ठरविण्यात आले आणि या सर्व प्रकरणात कोणाची जबाबदारी आहे, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.