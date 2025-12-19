English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
माणिकराव कोकाटेंची जेलवारी टळली पण आमदारकीचं काय? अजितदादांचा दुसरा नेताही संकटात? जाणून घ्या!

Manikrao Kokate case: माणिकराव कोकाटेंना उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 19, 2025, 09:32 PM IST
माणिकराव कोकाटेंची जेलवारी टळली पण आमदारकीचं काय? अजितदादांचा दुसरा नेताही संकटात? जाणून घ्या!
माणिकराव कोकाटे

Manikrao Kokate case: सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या माणिकराव कोकाटेंना दिलासा मिळाला आहे, वैद्यकीय कारणामुळे हायकोर्टानं अंतरिम जामीन मंजूर केलाय.. मात्र, सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात अजूनही ते अडचणीतच आहेत. कारण हायकोर्टानं नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं दिलेल्या 2 वर्षाची शिक्षा स्थगित केलेली नाही. त्यामुळे त्यांची आमदारकी देखील जाण्याची शक्यता आहे.

माणिकराव कोकाटेंना उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. वैद्यकीय कारणामुळे कोर्टानं माणिकराव कोकाटेंना 1 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केलाय, मात्र, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं दिलेली 2 वर्षाची शिक्षा कायम आहे. हायकोर्टानं 2 वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाहीये, त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे, कोर्टात जवळपास सव्वा दोन तास झालेल्या युक्तिवादानंतर कोकाटेंना जामीन मंजूर करण्यात आलाय. तसंच कोकाटेंच्या आमदारकीसंदर्भातला निर्णय हायकोर्टानं विधीमंडळाकडे सोपवलाय.

कोर्टात काय घडलं?

कोकाटेंच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. त्यानुसार   माहिती न देता प्रतिज्ञापत्रावर सही केली म्हणजे बनावट कागदपत्रं तयार करणं नसतं. स्वतःच्या सहीनं कागदपत्रं दिले म्हणजे ही फसवणूक होत नाही- मजकूर बरोबर नसल्यानं फोर्जरी लागू होत नाही. कोकाटेंनी 1989मध्ये अर्ज केला होता. त्यावेळी कोकाटेंचं मासिक उत्पन्न 2500 रु. होतं. अर्ज करताना कोकाटेंचं उत्पन्न कमी होतं. तसंच कोकाटेंवर तातडीनं अँजिओग्राफीची गरज आहे. त्यामुळे कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी बाजू त्यांनी मांडली. 

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद

1991 या सालातील उत्पन्नाचे पुरावे सादर केले नसल्याचा सरकारी वकील यांचा दावा आहे. 1991 मध्ये अॅफिडेव्हिटचा निर्णय आला होता. राहुल गांधी प्रकरण कोकाटे प्रकरणाहून वेगळं होतं. राहुल गांधींचं प्रकरण अदखलपात्र होतं. 1989 पासून कोकाटेंचं उत्पन्न वाढत गेलं. उत्पन्नवाढीची माहिती कोकाटेंनी दिली नाही. कोकाटेंचं उत्पन्न जास्त, तरी योजनेचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.  कोकाटे बंधूं कारखान्याला ऊस देत होते. 1993-94ला 34 हजार रुपयांचा 51 टन ऊस दिल्याचे समोर आले होते.

शिक्षेला स्थगिती नाही, आमदारकी जाणार? 

माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत, हायकोर्टाच्या निर्णयावर सत्ताधारी नेत्यांनी थेट बोलणं टाळलंय. कोर्टाकडून जामीन मंजूर झाला आहे, त्यावर जास्त बोलणं उचित ठरणार नाही असं सामाजिक न्यायमंत्री
संजय शिरसाट म्हटलंय. माणिकराव कोकाटेंना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलाय. कोकाटेंना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत.

कोकाटेंवर कोणते आरोप?

1995 मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफारचा कोकाटेंवर आरोप

याप्रकरणी दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती

नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल, 1997 पासून हे प्रकरण सुरू होतं

यामध्ये एकूण चार आरोपींना दाखवण्यात आलेलं होते. त्यामध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूसह इतर दोघांचा समावेश होता.

20 फेब्रुवारी 2025 ला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयान या प्रकरणात कोकाटेंना शिक्षा सुनावत काही तासात जामीनही दिला होता

त्यानंतर आता जिल्हा सत्र न्यायालयानं या प्रकरणात कोकाटेंना 2 वर्षांची शिक्षा
सुनावली

नाशिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कोकाटेंना हायकोर्टात धाव घेतली

हायकोर्टानं वैद्यकीय कारणामुळे कोकाटेंना 1 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला

मात्र, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं दिलेल्या 2 वर्षाच्या शिक्षेला हायकोर्टानं स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी देखील रद्द होण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आलीय.

कोकाटेंची आमदारकी रद्द होणार?

दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार, खासदार अपात्र ठरतात.लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाल्यानंतर विधीमंडळातून नोटीस काढून आमदारकी रद्द केली जाते. अनेक प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून
शिक्षा सुनावली जाते, त्यानंतर त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिलं जातं. वरच्या कोर्टात शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द होत नाही

कोकाटेंना तात्पुरता दिलासा 

माणिकराव कोकाटेंना जामिनातून तात्पुरता दिलासा मिळालाय. मात्र, दुसरीकडे सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांच्यासमोरील अडचणी तशाच आहेत. कारण या प्रकरणातील शिक्षेला हायकोर्टानं स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे या प्रकरणात मंत्रिपद गेल्यानंतर आता त्यांची आमदारकी देखील धोक्यात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

