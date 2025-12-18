कोकाटेंनंतर पुढला नंबर या मंत्र्याचा? पवारांचा पक्ष म्हणतो, 'आम्ही 'या' विकेटची वाट पाहतोय!'

Manikrao Kokate Sharad Pawar NCP React: राज्यातील क्रीडा खातं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी राज्यपालांनी मान्य केली आहे. त्यामुळेच माणिकराव कोकाटे हे आता बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. सदनिका प्रकरणात कोकाटेंविरोधात अटक वाँरंट जारी करण्यात आला आहे. तसंच कोर्टानं दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे त्यांची आमदारकी देखील रद्द होऊ शकते. कोकाटेंनी थेट हायकोर्टात जामिनासाठी धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टानं या प्रकरणावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे कोकाटेंना कधीही अटक होऊ शकते. म्हणूनच कोकाटेंचा राजीनामा घेतला नसला तरी त्यांच्याकडील खातं काढून घेतलं आहे. धनंजय मुंडेंनंतर कोकाटे हे दुसरे असे मंत्री ठरले आहेत की ज्यांना वादात सापडल्याने आपल्याकडील मंत्रालय सोडावं लागलं आहे. कोकाटेंसंदर्भातील प्रकरण चर्चेत असतानाच दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षाने 'पुढील कोणच्या 'विकेट'ची वाट पाहिली जात आहे त्या नेत्याचं नावही सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र लिहून माणिकराव कोकाटेंकडे असणारी काढून घेण्याची शिफारस केली होती. राज्यापालांनी ही शिफारस मान्य केल्याने आता कोकाटेंकडे कोणतंही खातं नसून, बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली असून या निर्णयानंतरच घडामोडींना वेग आला आणि कोकाटेंकडून क्रीडा खात्याची जबाबदारी काढून घेण्यात आली.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन पुढली विकेट कोणाची याबद्दल भाष्य केलं आहे. "मंत्री कोकाटे यांचा राजीनामा म्हणजे निसटण्याचे सगळे मार्ग संपल्याने नाईलाजाने घेतलेला हा निर्णय आहे…! वास्तविक नैतिकतेच्या आधारावर कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली तेंव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा सरकारने तरी त्यांचा राजीनामा घेऊन सरकार खऱ्या अर्थाने ‘वेगवान’ आहे हे दाखवून द्यायला हवं होतं. यामुळं किमान कायद्याचा सन्मान तरी राखला गेला असता आणि ‘कायदा व न्याय हे सर्वांसाठी समान आहे,’ असा चांगला संदेशही समाजात गेला असता. पण तशी अपेक्षा माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून करणंच चुकीचं आहे," असं रोहित पवार म्हणालेत.
एवढ्यावरच न थांबता पोस्टच्या शेवटी रोहित पवारांनी, "असो! या राजीनाम्यातून अनेकजण धडा घेतील, ही अपेक्षा! आम्ही मात्र मंत्री शिरसाठ यांच्याही विकेटची वाट पहात आहोत," असं म्हटलं आहे.
संजय शिरसाट हे महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री आहेत आणि ते एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप शिरसाटांवर केले जात असून विरोधक त्यांचा राजीनामा मागत आहेत. शिरसाट हे 'सिडको'चे अध्यक्ष असताना, नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला नियमबाह्य पद्धतीने जमिनीचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. हे वाटप वर्षानुवर्षे नाकारण्यात आले होते, पण शिरसाटांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले. रोहित पवार (एनसीपी-एसपी) यांनी हे आरोप लावले असून, त्यांच्याकडे पुरावे असल्याचा दावा केला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यांची समिती नेमली आहे. हा घोटाळा 4500 कोटी रुपयांचा असल्याचा दावा केला जात आहे.