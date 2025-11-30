भाजप आणि राष्ट्रवादीत जुंपण्याची शक्यता, काय म्हणाले माणिकराव कोकाटे?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर महायुतीत वादाची ठिणगी पडलीय.. कुठे युतीवरून तर कुठे नेत्यांच्या पळवापळवीवरून महायुतीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, मात्र, आता राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादीत जुंपण्याची शक्यता आहे. काय म्हणालेत माणिकराव कोकाटे?
मागील काही दिवसांपासून महायुतीत नेत्यांच्या पळवापळवीवरून वाद पेटलाय. मात्र, भाजप-शिवसेनेच्या या वादात आता राष्ट्रवादीनं देखील. उडी घेतलीय. माणिकराव कोकाटेंनी फोडाफोडीवरून भाजपवर हल्लाबोल केलाय. भाजप बाटलेला पक्ष असून त्यांचं सर्व आयुष्य फोडाफोडीत गेल्याचं म्हणत माणिकराव कोकाटेंनी भाजपवर शरसंधान साधलं. दरम्यान त्यांच्या टीकेनंतर भाजपच्या परिणय फुकेंनी कोकाटेंना रमीची आठवण करून देत खोचक टोला हाणलाय.
ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपनं आणि शिवसेनेनं एकमेकांच्या नेत्यांना फोडत आव्हान दिलं. याची सुरूवात शिंदेंच्या शिवसेनेनं केल्यानंतर भाजपनंही शिवसेनेच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना भाजपात घेतलं.. यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. त्यामुळे महायतीमधला वाद मिटेल अशी दाट शक्यता होती, मात्र कोकाटेंनी केलेल्या विधानानंतर महायुतीतला हा वाद आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी देखील माणिकराव कोकाटे यांना उत्तर दिलंय. काही लोक भावनेच्या आहारी जाऊन अशा प्रकारची वक्तव्य करतात अशी टीका अमित साटम यांनी कोकाटेंवर केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुतीमधले तिन्ही पक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत, नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी दिग्गज नेतेही प्रचारासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. मात्र, निवडणुकीआधी मैत्रिपूर्ण लढती म्हणणारे
नेतेच एकमेकांची उणीधुणी काढताना दिसतायत. कुठे युतीवरून तर कुठे नेत्यांच्या पळवापळवीवरून महायुतीत मारामारी सुरूय, आधी शिवसेनेनं भाजपवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि आता राष्ट्रवादीचे नेतेही भाजपवर जाहीर बोलू लागल्यानं महायुतीमध्ये वादाचा भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे.