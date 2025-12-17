English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठी बातमी! मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतली माणिकराव कोकाटेंची खाती, राज्यपालांकडून मान्यता

Manikrao Kokate: पोलीस अटकेची तयारी करत असतानाच माणिकराव कोकाटे यांची खाती मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतली आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 17, 2025, 09:51 PM IST
मोठी बातमी! मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतली माणिकराव कोकाटेंची खाती, राज्यपालांकडून मान्यता

Manikrao Kokate Resigns: पोलीस अटकेची तयारी करत असतानाच माणिकराव कोकाटे यांती खाती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढून घेतली आहेत. माणिकराव कोकाटे यांची खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागणीवर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी कारवाई केली आहे. राज्यपालांनी पत्रात माणिकराव कोकाटेंची खाती अजित पवारांकडे सोपवण्यात यावीत असं सांगितलं आहे. 

राज्यपालांनी पत्रात काय म्हटलं आहे? 

माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, मला तुम्ही 17 डिसेंबर 2025 रोजी लिहिलेलं पत्र प्राप्त झालं आहे ज्यामध्ये तुम्ही माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असणारं क्रीडा, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ खातं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवली जावी. मी या मागणीला मान्यता देत आहे असं राज्यपालांनी पत्रात म्हटलं आहे. 

फडणवीस-अजित पवार भेटीची इनसाईड स्टोरी

फडणवीस-अजितदादा भेटीची इनसाईड स्टोरी झी २४तासच्या हाती लागली होती. माणिकराव कोकाटेंसंदर्भात आज दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. या भेटीत कोकाटेंची खाती कुणाला द्यायची ते सांगा असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांना विचारला अशी माहिती झी 24 तासला विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. 

 

माणिकराव कोकाटेंना अटक कशासाठी होणार?

माणिकराव कोकाटे हे सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार अडचणीत सापडले आहेत. 1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रथम वर्ग न्यायालयाने हीच शिक्षा सुनावली आहे.  या निर्णयामुळे मंत्री कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.  माणिकराव कोकाटे यांनी अटक टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तात्काळ सुनावणीस नकार दिला. 

नाशिक पोलिसांना कोकाटे बंधूंच्या अटक वॉरंटची प्रत प्राप्त झाली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस पुढील कारवाई करणार आहेत. 

रुग्णालयात दाखल

अटकेची तयारी सुरु असतानाच माणिकराव कोकाटे लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यांना आयसीयूमध्ये उपचारासाठी ठेवण्यात आलं आहे. सहाव्या माळ्यावरील 609 वॉर्डच्या आयसीयूत ते दाखल आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

