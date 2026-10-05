/सटवाई देवीच्या मूर्तीवरील शेंदूर काढला अन् देवीचे मुळ रूप समोर आलं, गावकऱ्यांनाही विश्वास ठेवणं कठिण

देवीच्या मूर्तीवर साचलेला शेंदूर काढण्यात आला अन् जे देवीचे रूप समोर आले त्याने सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केले. ज्या देवीची सटावाई म्हणून कित्येत वर्ष पूजा-अर्चना केली त्या देवीचे मुळ स्वरुप समोर आले आहे. पुरातत्व विभागाच्या अहवालानुसार ही मूर्ती सरस्वतीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मूर्तीच्या हातात असणारे आयुधे व लक्षणे लक्षात घेऊन 12व्या शतकातील सरस्वती मूर्तीचे उजळलेले रूप समोर आले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील ऐतिहासिक माणकेश्वर महादेव मंदिर परिसरातील ही घटना आहे. देवीच्या मूर्तीवर अनेक दशकांपासून साचलेला शेंदूर रासायनिक प्रक्रियेने काढल्यानंतर तिचे मुळ शिल्पवैशिष्ट्य उजेडात आले आहेत. तेव्हा पुरातत्व विभागाच्या अहवालानुसार ही मूर्ती सरस्वतीची असल्याचे सांगण्यात येतेय. पुरातत्व कार्यालयाने 9 जुलै 2026 रोजी हा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात असलेल्या माणकेश्वर गावातील सटवाईचे मंदिर हे प्राचीन भव्य चालुक्य काळातील दगडी वास्तुकलेच्या अद्भूत नमुना असलेले श्री माणकेश्वर शिव मंदिर आहे. प्राचीन मंदिराच्या आवारात राज्य पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या या माणकेश्वर मंदिराच्या जागेतच सटवाई देवीचे मंदिर आहे.
राज्य पुरातत्व विभाग संभाजीनगर विभागाच्या कार्यालयाने कायदेशीर आदेशाने देवीच्या मूर्तीवरील शेंदूर काढण्यात आला आहे. त्यामुळं ही सटवाई देवी नसून ती महासरस्वती असल्याचे समोर आले आहे. इतकी वर्ष ही देवता सटवाई म्हणून सुप्रसिद्ध झाली आहे. येथे देवीची यात्रादेखील भरते.
महासरस्वती मूर्ती आसनस्थ असून चतुर्भूज आहे. देवीच्या डाव्या बाजूला आसनाजवळ मोर हे वाहन आहे. उजव्या पुढील हातात अक्षमाला व अभयमुद्रा असून मागील उजव्या हातात अंकुश, डाव्या मागील हातात वीणा तर डाव्या पुढील हातात वेद पुस्तिका आहेत. आभूषणाचे अतिशय नाजूक नक्षीकाम कोरलेले असून ठेवण देखणी आहे. तसंच, आसनावरील मागील प्रभावळ मकर तोरणाने युक्त असून मधोमध कीर्तीमुख कोरलेले आहे.