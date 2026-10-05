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सटवाई देवीच्या मूर्तीवरील शेंदूर काढला अन् देवीचे मुळ रूप समोर आलं, गावकऱ्यांनाही विश्वास ठेवणं कठिण

माणकेश्वर मंदिरातील सटवाई देवीच्या मूर्तीवरील शेंदूर काढण्यात आला अन् चमत्कार घडला. काय घडलं नेमकं.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 05, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 01:28 PM IST
सटवाई देवीच्या मूर्तीवरील शेंदूर काढला अन् देवीचे मुळ रूप समोर आलं, गावकऱ्यांनाही विश्वास ठेवणं कठिण
Image Credit: mankeshwar temple satwai goddess

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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