'आम्हाला वेड्यात काढलं,' मराठे पुन्हा मैदानात उतरणार! मनोज जरांगेंकडून शेवटच्या आणि निर्णायक आंदोलनाची घोषणा

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून राज्यव्यापी निर्णायक आंदोलनाची घोषणा करत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. मराठा समाजाशी सरकारने अन्याय केल्याचा दावा करत, 58 लाख मराठा नोंदींच्या आधारे तातडीने जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. सरकारने तीन वर्षांचा कालावधी मिळूनही प्रश्न न सोडवल्याचा आरोप करत, यावेळी आंदोलन अधिक व्यापक आणि निर्णायक स्वरूपाचे असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आता शेवटची आणि निर्णायक लढाई लढण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. समाज आजवर कधी नव्हे इतका एकवटला असून ही एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 29 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनासाठी प्रत्येक मराठा बांधवाने वेळ द्यावा आणि मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यात मराठा समाजाच्या तब्बल 58 लाख नोंदी सापडल्याचा दावा करत, त्या आधारे पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र तातडीने द्यावे, अशी मागणी जरांगेंनी केली. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत, पण अद्याप जात प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी तातडीने अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारने 28 ऑगस्टपर्यंत हैदराबाद गॅझेटियर आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करावे, अन्यथा 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
1)राज्यात सापडलेल्या 58 लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र द्या
2)हैदराबाद गॅजेटिअरनुसार मराठवाड्यातले सगळे प्रमाणपत्र घ्यायचे
3)सातारा, कोल्हापूर, पुणे औंध आणि बॉम्बे या पाचही संस्थानच्या गॅजेटिअरची अमंलबजावणी जीआरसहीत पाहीजे
4)मराठा आंदोलकांवरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे
5)ओबीसीच्या सर्व सोई- सुविधा मराठा समाजाला लागू करा
6) अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळातील व्याज परतावे देण्यात यावेत
7)सारथीच्या योजना पुन्हा सुरु करण्यात याव्यात
8)मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावं
9) एसईबीसीचे, ईएसबीसी आणि एसडब्लू एस मधून निवड झालेलेल्यांना नियुक्त्या द्या
10)ईसीबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या परिक्षार्थी,विद्यार्थ्यांना सेवेत रुजू करून घ्या
11)कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या मराठ्यांना व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र द्या
सरकार मराठा समाजाशी क्रूरपणे वागत असल्याचा आरोप करत जरांगे म्हणाले की, ओबीसींना लागू असलेल्या अनेक योजना आणि सुविधा मराठा समाजाला देण्याबाबत घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणातील सवलती, ईसीबीसी आरक्षणातील लाभ आणि इतर योजना मराठा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारकडून केवळ बैठका आणि समित्या स्थापन केल्या जात असून प्रत्यक्ष निर्णय होत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याचे सांगत, त्यात अडचण काय आहे, असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला. काही ओबीसी मंत्र्यांनी या मागणीला विरोध केल्याचाही आरोप त्यांनी केला. याशिवाय सारथी संस्थेच्या योजनांबाबत सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत त्या योजना प्रभावीपणे का राबवल्या जात नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या लाभांबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जरांगे यांनी सर्व राजकीय पक्षांतील मराठा नेत्यांना थेट आवाहन करत, पक्षनिष्ठेपेक्षा समाजहिताला प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लाभ सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मुलांनाही मिळणार असल्याने, सर्व मराठा नेत्यांनी एकत्र येऊन समाजाच्या मागण्यांसाठी उभे राहावे, असे त्यांनी सांगितले. जातीच्या प्रश्नावर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिला, मात्र अद्याप ठोस निर्णय झाला नसल्याचा आरोप करत जरांगे म्हणाले की, आता मराठा समाजाचा संयम संपत चालला आहे. "58 लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही," अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. ईसीबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी करत त्यांनी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा 29 ऑगस्टपासासून सुरू होणारे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा दिला.