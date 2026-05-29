/तुम्हाला समाजासाठी जे करायचं ते करा, मी आंदोलन करणारच; मनोज जरांगे-पाटील उपोषणावर ठाम

Manoj Jarange Protest: मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत. सरकारी शिष्टमंडळाच्या आश्वासनांवर जरांगे असमाधानी आहेत. त्यामुळे उद्या सकाळी दहावाजेपासून जरांगे पाटील अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसणार आहेत.
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतून कोणताही निष्कर्ष न निघाल्यामुळे जरांगे पाटील त्यांच्या उपोषणावर ठाम आहे, प्रसाद लाड आणि विखे पाटलांनी जरांगेंच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली, मात्र शिष्टमंडळाकडून समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्यानं जरांगे-पाटील उपोषणाच निश्चिय केलाय, तुम्हाला समाजासाठी जे करायचं ते करा मात्र मी उपोषण करणार अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतलीय..
एवढंच नव्हे तर लाठीचार्ज करणा-या पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी देखील जरांगे पाटील यांनी केलीय. तसंच ज्या पोलिसांनी लाठीचार्ज केला त्यांनाच सरकारनं बढती दिली असा आरोप देखील जरांगेकडून करण्यात आला आहे..
हैदराबाद गॅझेटवरूनही जरांगे पाटलांनी शिष्टमंडळाला सवाल केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय, तसंच हैदराबाद गॅझेट कोर्टात का टीकत नाही असा सवाल जरांगेंनी विखे-पाटलांना केलाय.
विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्याकडून जरांगेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मराठा समाजासाठी सरकारनं आतापर्यंत काय-काय केलं याची माहिती त्यांनी जरांगेंना दिली, मात्र तरीही जरांगे पाटील त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असून आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिलाय.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा होऊनही शिष्टमंडळाकडून कोणतंही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने जरांगे उद्याच्या आमरण उपोषणावर ठाम आहेत.मात्र उपोषणादरम्यान सरकारला चर्चेसाठी दरवाजे खुली राहतील असंही जरांगे यांनी सांगितलं. उपोषणाची तयारी झाली नसली तरीही उपोषण केलं जाणार असून उपोषणादरम्यान हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे