/मुंबईत आंदोलनासाठी येणार आम्हाला कोण उठवतं ते बघतोच; मनोज जरांगे यांचे चॅलेंज! सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मनोज जरांगे : दक्षिण मुंबईत आंदोलनासाठी सरकारनं नवे नियम लागू केले आहेत. आंदोलनासाठी आझाद मैदान हे एकमेव ठिकाण निश्चित करण्यात आलं आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करायचं असेल तर त्यासाठी मोर्चाच्या 7 दिवस आधी परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आंदोलनात बैलगाडी, जड वाहनं, प्राणी आणण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारच्या या नव्या नियमानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. मुंबईत आंदोलनासाठी येणार आम्हाला कोण उठवतं? ते बघतोच ! असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला आहे.
मुंबईत आंदोलन करायचं असेल तर आता जागा, वेळ आणि आंदोलकांची संख्याही ठरलेली असेल. दक्षिण मुंबईत आझाद मैदान वगळता इतर कोणत्याही ठिकाणी मोर्चा, धरणं किंवा निदर्शनं करता येणार नाहीत.. त्यासाठी 7 दिवस आधी पोलिसांकडे परवानगीचा अर्ज करावा लागणार आहे.. मनोज जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे नवे नियम लागू झाले आहेत.
दक्षिण मुंबईत आंदोलनाचा आवाज आता आझाद मैदानाच्या हद्दीतच घुमणार
दक्षिण मुंबईतल्या आंदोलनांसाठी राज्य सरकारनं नवे नियम लागू केलेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या नियमांना महत्त्व आल आहे.
दक्षिण मुंबईत आंदोलन, मोर्चा, धरणं किंवा निदर्शनं करायची असतील तर आझाद मैदान हेच एकमेव ठिकाण असेल.
आझाद मैदान सोडून इतर ठिकाणी आंदोलन करता येणार नाही.
परवानगीसाठीही सात दिवस आधी अर्ज करावा लागणार आहे.
आंदोलनासाठी आधी अर्ज करणाऱ्याला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
एका वेळी फक्त एका दिवसाची परवानगी मिळेल.
शासकीय कामकाजाच्या दिवशीच आंदोलन करता येईल.
सुट्टीच्या दिवशी परवानगी दिली जाणार नाही.
अधिवेशन असेल व्हीव्हीआयपी किंवा व्हीआयपी दौरा असेल किंवा सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर परवानगी नाकारण्याचा अधिकारही प्रशासनाकडे असेल.
आंदोलनाच्या वेळेवरही बंधनं असतील. सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतच आंदोलन करता येईल.
सहा वाजल्यानंतर आझाद मैदान पूर्ण रिकामं करावं लागेल.
मैदानात एकावेळी जास्तीत जास्त पाच हजार आंदोलकच राहू शकतील.
मोर्चा काढता येणार नाही. बेमुदत ठिय्या आंदोलनालाही परवानगी नसेल.
दरम्यान आंदोलनात येताना अनेक गोष्टी आणण्यावरही बंदी घालण्यात आलीय..
आंदोलनासाठी येताना ट्रॅक्टर, ट्रॉली, बैलगाडी किंवा जड वाहनं आणता येणार नाहीत.
सायकल-रिक्षा आणि हातगाड्यांनाही बंदी असेल.
मैदानात प्राणी आणण्यासही परवानगी नसेल.
तंबू किंवा मंडप उभारता येणार नाही.
लाठ्या, तलवारी आणि भाले बाळगण्यास मनाई असेल.
आत्मदहन आणि आमरण उपोषणालाही बंदी असेल.
पुतळे, कागदपत्रं किंवा पुस्तकं जाळता येणार नाहीत.
रस्ते आणि फूटपाथ अडवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
ध्वनिक्षेपकासाठी पोलिसांची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
झेंडा किंवा बॅनरही नियमांच्या चौकटीतच ठेवावा लागेल.
नऊ फूट बाय सहा फुटांपेक्षा मोठा झेंडा किंवा बॅनर चालणार नाही.
झेंड्याची काठी 2 फुटांपेक्षा मोठी नसावी.
भडकाऊ भाषण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
मागील आंदोलनांमध्ये निर्माण झालेली वाहतूककोंडीही या निर्णयामागचं एक कारण आहे.
आझाद मैदानात आंदोलनासाठी येणाऱ्यांना मैदानातच जमावं लागेल आणि मैदानातूनच पांगावं लागेल.
दरम्यान, सरकारच्या या नियमांवर मनोज जरांगे पाटलांनी जोरदार टीका केलीय. एवढी गुंडगिरी, दहशत चांगली नाही, असं म्हणत जरांगेंनी सरकारला सुनावलंय. इतकंच नाही... मुंबईत येणार, कोण उठवतं ते बघतो, असा निर्धारही जरांगे पाटलांनी व्यक्त केलाय.. त्यामुळे सरकारच्या नव्या नियमांनंतर आंदोलनाचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे.