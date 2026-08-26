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मुंबईत आंदोलनासाठी येणार आम्हाला कोण उठवतं ते बघतोच; मनोज जरांगे यांचे चॅलेंज! सरकारने घेतला मोठा निर्णय

कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरून मराठा आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची चिन्हं आहेत. मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्याक उपसले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:28 PM IST
मुंबईत आंदोलनासाठी येणार आम्हाला कोण उठवतं ते बघतोच; मनोज जरांगे यांचे चॅलेंज! सरकारने घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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