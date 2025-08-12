ऐन गणेशोत्सवात जरांगे मुंबईत धडकणार, मोर्चावर मार्ग निघणार का?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : मनोज जरांगे पाटलांच्या मोर्चाची धास्ती मुंबईतील गणेश मंडळांनी घेतली आहे. ऐन गणेशोत्सवात जरांगेंचा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. त्यामुळे या मोर्चावर तोडगा काढण्याची मागणी गणेश मंडळांकडून करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.. सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपत आल्यामुळे जरांगेंनी चलो मुंबईची हाक दिली आहे. 29 ऑगस्टला मुंबईकडे कूच करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटलांकडून देण्यात आला आहे.. मनोज जरांगेंच्या मोर्चाची राज्य सरकार धास्ती घेत असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. मात्र, आता गणेश मंडळांनी देखील जरांगेंच्या मोर्चाची धास्ती घेतली आहे. ऐन गणेशोत्सवात जरांगे मुंबईत धडकणार असल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक कोंडीचा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या मोर्चावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी गणेशोत्सव समन्वय समितीनं केली आहे.
मुंबईत मराठ्यांविरोधात रणनीती आखण्यात आल्याचा आरोप जरांगे पाटलांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान यावेळी जरागेंनी सरकारला देखील लक्ष्य केलं. तसंच मुंबईत जाऊन आरक्षण घेऊन येणार असल्याचा विश्वास देखील मनोज जरांगे पाटलांकडून वर्तवण्यात आला आहे. तर मनोज जरांगे पाटलांना मुंबई जाळायची असल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी केला आहे.
जरांगे पाटलांच्या मोर्चावर भाजप आमदार परिणय फुकेंनी सडकून टीका केली आहे. पावसाळा आला की मेंढकं बाहेर येतात असा अशी बोचरी टीका परिणय फुके यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी जरांगे पाटलांकडून करण्यात आली आहे.. जरांगे पाटलांनी यासाठी उपोषणाचं हत्यार देखील उपसलं होतं, मात्र, सरकारनं वेळ मागितल्यानंतर जरांगे पाटलांनी त्यांचं उपोषण स्थगित केलं. मात्र, आता थेट गणेशोत्सवात मुंबईत धडकण्याचा इशारा जरांगेंनी दिला आहे. त्यामुळे गणेश मंडळांनी जरांगेंच्या मोर्चावर मार्ग काढण्याची मागणी केलीय. त्यामुळे जरांगेंच्या मोर्चावर मार्ग निघणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.