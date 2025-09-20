दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा नवा धमाका! हैदराबाद गॅझेटवरुन मनोज जरांगे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटचा अल्टीमेट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील मराठा आंदोलनानंतर मनोज जरांगे यांची थेट अंतरवाली सराटीतून पहिलीच मुलाखत घेण्यात आली. या मुलखतीत मनोज जरांगे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 20, 2025, 09:21 PM IST
Manoj Jarange On Hyderabad Gadget : दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा नवा धमाका होण्याची शक्यता आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. हैदराबाद गॅझेटवरुन मनोज जरांगे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटचा अल्टीमेट दिला आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला दसऱ्यापर्यंतची मुदत दिली आहे.  झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दस-यापर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. दस-यापर्यंत हैदराबाद गॅझेट नोदीनुसार प्रमाणपत्र वाटप व्हायला हवं. नाही तर राज्यात एकाही नेत्याला फिरु देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिलाय.तसंच छगन भुजबळ यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. 

हैदराबाद गॅझेटनुसार दस-याला प्रमाणपत्रं मिळाली नाहीत, तर दस-यानंतर आपण भूमिका घेणार. मग आम्ही थांबणार नाही असा इशारा मनोज जरांगेंनी सरकारला दिलाय. दोन वर्षं मराठा समाज संयमानं चालला, दस-यानंतर आमचा संयम संपेल. मात्र विखे-पाटील, एकनाथ शिंदे, फडणवीस ही वेळ येऊ देणार नाहीत, असा आपल्याला शंभर टक्के विश्वास असल्याचंही जरांगेंनी सांगितलं. 

दिल्लीत मराठा समाजाचं एक दिवसाचं विशाल अधिवेशन भरवलं जाणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल असं, मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. दिल्लीत आंदोलन नसेल, तसंच कुठलीही मागणी नसेल. फक्त एक दिवसाचं मराठा समाजाचं राजधानी दिल्लीत अधिवेशन असेल, अशी माहिती मनोज जरांगेंनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी लाखो मराठा आंदोलनात उतरले. या आंदोलनामागे इतर कुणाचा हात असता तर एकाही मराठ्याला आपण प्रमाणपत्र देऊ शकलो नसतो, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली. आंदोलनात इतर नेत्याचा हात असता तर ते धिंगाणा घालून मोकळे झाले असते असंही जरांगेंनी सांगितलं. आपल्याला आरक्षण हवं आहे, राजकारण करायचं नाही असं जरांगेंनी सांगितलं. तसंच मराठा आंदोलनामागे कोण आहे हे शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राहुल गाधी, ते पार फडणवीसांचंही नाव मराठा आंदोलनाशी जोडलं गेल्याचं जरांगे म्हणाले. 

झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी अभ्यासकांवर टीकेची तोफ डागली. मुंबईतील आंदोलनातून मराठा समाजाला काहीच मिळालं नाही अशी टीका, मराठा समाजाचे काही अभ्यासक करत आहेत. त्यावर बोलताना ज्यांनी समाजाला काहीच दिलं नाही, ते आता आपल्यावर टीका करत असल्याचा आरोप जरांगेंनी केला. समाजानं त्यांच्यावरही विश्वास सोपवला होता. मात्र त्यांनी काय केलं असा सवाल जरांगेंनी केला. आपल्याला समाजापासून तोडायचा या टीकाकारांचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

FAQ

1 मनोज जारंगे यांनी दसऱ्यापर्यंतचा अल्टिमेटम का दिला आहे?
मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मनोज जारंगे यांनी सरकारला दसऱ्यापर्यंत (ऑक्टोबर २०२५) मुदत दिली आहे. जर दसऱ्यापर्यंत प्रमाणपत्र वाटप झाले नाही, तर राज्यात एकाही नेत्याला फिरू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

2 हैदराबाद गॅझेटियर काय आहे?
हैदराबाद गॅझेटियर हे निजामकालीन दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये मराठा समाजाला कुणबी (शेतकरी) समाजाशी जोडले गेले आहे. याअंतर्गत मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आहे. 

3 जरांगे यांनी कोणावर गंभीर आरोप केले?
झी २४ तासच्या ‘टू द पॉइंट’ मुलाखतीत जारंगे यांनी छगन भुजबळ यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याचा आरोप केला. तसेच, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी आणि फडणवीस यांची नावे आंदोलनाशी जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सांगितले. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

