'माझा बळी गेला तर सरकार आणि फडणवीस...', मनोज जरांगेंचा कठोर निर्णय

Manoj Jarange on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा देत काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. उपोषणाच्या बाबतीत त्यांनी कोणते कठोर निर्णय घेतले?
Manoj Jarange on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा डोकं वर काढताना दिसत असून, आता याच आरक्षणासाठी कठोरातील कठोर उपोषण केलं जाणार असल्याचा इशारा मराठा समाज आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिला. आतापर्यंत आपण सरकारला खूप वेळ दिला आहे, असं सांगत मुंबई आंदोलनानंतर सरकारला 10 महिने वेळ दिला मात्र जाणून बुजून सरकार आरक्षण देत नसल्याचं म्हणत त्यांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. अंतरवाली सराटी इथून माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
आपला आंदोलनाचा पवित्रा आता सीमारेषेवर आला असून, 30 मे च्या उपोषणात बदल केला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 'मला कठोर उपोषण करायचं आहे. आता रणरणत्या उन्हात खाटेवर उपोषण करणार, माझा बळी गेला तर सरकार आणि फडणवीस यांच्यामुळे गेला असं होईल. मंडपात सावलीत उपोषण करणार नाही. पाणी पिणार नाही', असा इशारा जरांगेंनी दिला. 'सरकारला आम्ही किती दिवस वेळ द्यायचा आहे?', असा सवाल करत उपोषणावेळी जेवण, पाणी घेणार नाही आणि उन्हात बाज म्हणजेच खाटेवर उपोषण करणार. यात कोणताही बदल होणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकारला आरक्षण द्यायचं नसेल तर, अंतरवालीत कुणीही येऊ नये असं सांगताना आतापर्यंत देशात कधीच झालं नसेल इतकं कठोर उपोषण करू असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारकडून चर्चेची भूमिका घेतली जात असताना, 'चर्चा करून काय करणार. तुम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करणार आहेत का? आमचे मतं घेता मग आरक्षण का देत नाही? गुन्हेही मागे घेत नाही.. आमच्यावर गुन्हे दाखल करता आमच्यावर हल्ले करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हे का दाखल होत नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत, 'ओबीसींना मंत्रालय दिलं कुणबी मंत्रालय का स्थापन केलं नाही' असाही प्रश्नार्थक सूर त्यांनी आळवला.
आमचं 5 पिढ्यांचं नुकसान कोण भरून काढणार? असा प्रश्न मांडत 'मला आता आर पार खेळायचं आहे. मी उन्हात उपोषनाला बसल्याने मराठ्यांना त्रास होणार, पण माझी उन्हात लाही लाही झाली तरी चालेल', याच भूमिकेवर ते ठाम दिसून आले. सरकारने संपर्क केला पण त्याला काय करता.?यांनी फक्त लवालाव्या केल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे सधन असल्याने त्यांना आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही असं हे म्हणतात मग तिथले ओबीसी सधन नाही का? असा सवालही त्यांनी सरकारला केला. यावेळी 'अजित दादा, शिंदे सेनेचे आमदार टार्गेट केले जातायत. कारण ते लोकांच्या समस्या सोडवतात', या वक्तव्यानंही जरांगेंनी सर्वांचं लक्ष वेधलं. चर्चा नकोच मला मागण्यांची अंमलबजावणी पाहिजे, असाच निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला.