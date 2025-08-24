मुंबईत घुसणार आणि... मनोज जरांगे यांनी डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस यांना दिले चॅलेंज

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे मुंबईतील आंदोलनावर ठाम आहेत. 27 ऑगस्टला आंतरवाली सराटीतून मुंबईसाठी निघणार आणि 29 ऑगस्टला मुंबई गाठणार असल्याचं मनोज जरांगेंनी बीडमधील सभेतून जाहीर केलंय. मराठा बांधवांनी मिळेल त्या मार्गानं मुंबईत घुसण्याचं आवाहन जरागेंनी केले आहे. मुंबईत शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन त्यांनी केले. दगडफेक आणि जाळपोळ कुणी करत असेल तर त्याला पकडा आणि पोलिसांच्या स्वाधीन करा. थोडं आरक्षण राहील ते आपण मुंबईतील 29 ऑगस्टच्या आंदोलनात मिळवणार असल्याचंही त्यांनी म्हटल. मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
दगडफेक करणारे आपले नाहीत. दडगफेक करणारे लोक आपल्यामध्ये आणतील. 27 ऑगस्टला आंतरवालीतून मुंबईकडे निघायच. सर्व मराठ्यांनी मुंबईकडे निघायचं. मुंबईत शांततेत जाऊ, शांततेत परत येऊ. कुणीही जाळपोळ करायची नाह. 'दगडफेक झाल्यास पळू नका. संकटावर मात करत पुढे जायचं आहे. मुंबईत शांततेत आंदोलन करायचं. मराठ्यांची ताकद मोठी आहे. आरक्षण दिलं नाहीतर सांगतोच असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
मराठ्यांनी मुंबईत घुसायचं. गणपती बाप्पा घेऊन मुंबईत जायचं. कोणत्याही मार्गानं मुंबईत घुसा. आम्ही आरक्षण घेणारच असं जरांगे म्हणाले. या मोर्चासाठी मराठा बांधवांनी मोठ्या ताकदीने आले पाहिजे. 29 ऑगस्टला सर्वांनी मुंबईला या असे माझे आवाहन आहे. समाजाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी केले.
तसेच, राजकारण्यांच्या दबावात कोणीही राहू नये. मुंबईत कोणताही राजकारणी येणार नाही. सरकारमधून आम्हाला प्रतिसाद दिला जात नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं मराठ्यांना बरबाद करण्याचं स्वप्न आहे. मराठ्यांची पोरं आत्महत्या करून मेली पाहिजेत, हे त्यांचं काम आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. आम्ही तुमचीच लेकरं आहोत. आम्ही काय चूक केलेली आहे. एखादा माणूस खुनशी असतो. देवेंद्र फडणवीस यांना मराठ्यांविषयी खुन्नस आहे, अशी घणाघाती टीकाही यावेळी जरांगे यांनी केली. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही जरांगे पाटील यांनी हल्लाबोल केला.भुजबळ हे भुंगारा आहेत, अशा शब्दांत जरांगे यांनी भुजबळांना डिवलचलं.