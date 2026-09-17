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जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे; पॅरिस मधून हलली सूत्रे; शिवसेनेच्या या मंत्र्याने बजावली महत्त्वाची भूमिका!


मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं मात्र या सर्व घटनांमागे शिवसेनेच्या एका मंत्र्याचा मोठी भूमिका असल्याचे समोर आले आहे, 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:18 PM IST
जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे; पॅरिस मधून हलली सूत्रे; शिवसेनेच्या या मंत्र्याने बजावली महत्त्वाची भूमिका!
Image Credit: manoj jarange patil

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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