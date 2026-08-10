/चूक मान्य करा नाहीतर तुमच्यासकट पक्ष संपेल; मनोज जरांगे यांचा भाजपच्या बड्या मंत्र्याला जाहीर इशारा

मनोज जरांगे पाटील : कुणबी दाखले आणि जातपडताळणी समितीच्या कारवाईवरुन जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. पण यावरुनच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली. पण यासोबतच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंवरही जरांगेंनी आक्षेपार्ह भाषेत टीका केलीये. इतकच नाही तर चूक मान्य नाही केली तर तुम्ही आणि तुमचा पक्षही संपेल असा इशारा जरांगेंनी आटपाडीत दिला.
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आपल्या मंत्र्यांची चूक झाल्याचं मान्य करावा, वेळ अजून हातातून गेली नाही,असे देखील मनोज जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे, मराठा आरक्षण कुणबी नोंदीवरून जरांगे यांनी हा निशाणा साधला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कळलं पाहिजे आपल्या खालचे मंत्री दर्जाहीन झाले आहेत. मंत्र्यांची चूक सुधारायला लावायला पाहिजे, मंत्र्यांची मनधरणी करणं हे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना शोभत नाही त्यामुळे दोघांना सोडणार. तर दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेनेने जरांगेंचा गैरसमज झाल्याचं म्हणत आक्षेपार्ह भाषा न वापरण्याचं आवाहन केलंय. तसच जरांगेंसोबत चर्चा करणार असल्याचंही प्रताप सरनाईकांनी सांगितलंय. तर हा वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे का असा सवास नवनाथ बन यांनी केला.
स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी कोट्यातून निवडून आलेल्या मराठा लोकप्रतिनिधींचं जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केलं. त्यामुळे त्यांचं पद सुद्धा गेलं. पण हे सगळं बावनकुळेंच्या सांगण्यावरुन होत असल्याचा आरोप जरांगे सतत करतायत. या आधी सुद्धा त्यांनी जरांगेंबाबत वादग्रस्त भाषा वापरली होती. आता आंदोलनाची हाक देत जरांगेंनी अंतरवालीत आंदोलनात सहभागाचंही आवाहन केलंय. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी जरांगेंवर सडकून टीका केलीये. तसच जरांगे जिथे जिथे जातील तिथे तिथे सभा घेणार असल्याचंही सांगितले.
एकंदरीत जरांगेंच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी नेतेही आक्रमक होताना दिसतायत. त्यातच बावनकुळेंबाबत वापरलेल्या आक्षेपार्ह भाषेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जातायत. आता जरांगेंनी आंदोलनाची हाक दिलीये. लवकरच रस्त्यावपरच्या संघर्षाला सुरुवात होईल. त्यामुळे जरांगेंना दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे बावनकुळे त्यांचे आरोप मान्य करतात की मागच्या दाराने जरांगेंची समजूत काढतात हे पाहावं लागेल. पण तोपर्यंत भाषेचा स्तर खालावत जाणार नाही एवढीच अपेक्षा.