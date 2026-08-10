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चूक मान्य करा नाहीतर तुमच्यासकट पक्ष संपेल; मनोज जरांगे यांचा भाजपच्या बड्या मंत्र्याला जाहीर इशारा

सांगली दौ-यावर असणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी कुणबी नोंदी रद्द वरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जोरदार टीका केली. तसेच मराठा बांधवांना 29 ऑगस्ट रोजी चलो अंतरवाली सराटीची हाक देत हे आंदोलन निर्णायक राहील असा निर्धार देखील जाहीर केला.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:28 PM IST
चूक मान्य करा नाहीतर तुमच्यासकट पक्ष संपेल; मनोज जरांगे यांचा भाजपच्या बड्या मंत्र्याला जाहीर इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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