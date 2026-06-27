/शक्तिपीठ आणि समृद्धी महामार्गावरून मनोज जरांगे पाटलांची सरकारवर टीका, काय आहे त्यांची भूमिका?

महाराष्ट्रातील शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होतोय. यासाठी शेतकरी अनेक ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. मराठाच्या हक्कासाठी आणि शेतकऱ्यांची कायम मैदानात उतरून सरकारला वेठीस धरणारे मनोज जरांगे पाटील यांची शक्तिपीठ महामार्गाबद्दल काय भूमिका आहे, याबद्दल त्यांनी झी २४ तासाच्या टू द पॉईंट कार्यक्रमात सांगितलं आहे. या कार्यक्रमात शक्तिपीठाबद्दल भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी समृद्धी महामार्गावरही टीका केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाबाबत जरांगेंनी 'टू द पॉईंट' मत व्यक्त केलंय. शेतक-यांच्या सगळ्या आंदोलनात सहभागी होणार, जर भाजपनही शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केलं तर तिथेही जाणार असल्याचं जरांगे म्हणालेत. पक्ष म्हणून नाही तर शेतक-यासाठी जाणार असल्याचं जरांगे म्हणालेत. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात जरांगेंनी ही प्रतिक्रिया दिलीये.