/रात्री अचानक जरांगेंची तब्बेत बिघडली, मान खाली घालून बसलेल्या अवस्थेत कारने रुग्णालयात पोहोचले; त्यांना नेमकं झालंय काय?

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची रात्री अचानक तब्येत बिघडली. त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात हलवले आहे. त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील माहिती समोर आली असून त्यांना नेमकं काय झालंय याचा तपशील आता समोर आला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची तब्बेत शुक्रवारी रात्री अचानक बिघडली. त्यामुळे उपचारासाठी काल रात्री उशीरा छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी नावाच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ड्रायव्हर सीटच्या बाजूच्या सीटवर बसून जरांगेंना रुग्णालयात नेलं जात असल्याचा व्हिडीओ रात्री समोर आल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीसंदर्भात त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंता वाढली. जरांगे ड्रायव्हरच्या बाजूला मानखाली घालून बसले होते. त्यांना अशक्तपणा जाणवत असल्यासारखं हा व्हिडीओ पाहून वाटतं. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच सहा दिवसांचा पश्चिम महाराष्ट्र दौरा पूर्ण करुन परतलेल्या जरांगेंना नेमकं झालंय काय याची माहिती समोर आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र दौरा संपल्यानंतर जरांगे त्यांच्या अंकुशनगर येथील राहत्या घरी परतले होते. शुक्रवारी रात्री अचानक त्यांना अशक्तपणा जाणवू लागला. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. मनोज जरांगे यांना रुग्णालयात दाखल केलं तेव्हा 102 अंश इतका ताप होता. त्यांना थंडी वाजणे आणि पोटदुखीचा त्रास होत असल्याचे समोर आले आहे. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनीजरांगे पाटील यांची तपासणी केली. त्यांच्या रक्त व लघवीचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या तपासण्यांचे अहवाल आज येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढील उपचाराची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. महत्त्वाचं म्हणजे मनोज जरांगे गेल्या आठवडाभर पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते.
यापूर्वीही जरांगेंना अनेकदा प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांमुळे रुग्णालयामध्ये दाखल करावं लागलं होतं. बहुतेक वेळा उपोषण, दौरे, सभा आणि शारीरिक थकव्यामुळे प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलेलं. एप्रिल 2024 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील दौऱ्यात अचानक अशक्तपणा आल्याने त्यांना यावेळी जिथे दाखल केलं आहे त्याच गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं. जानेवारी 2025 मध्ये जनआक्रोश मोर्चादरम्यान अशक्तपणा, रक्तदाब कमी होणे आणि पाठदुखीसारख्या त्रासामुळे जरांगेंना गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं. यावेळी त्यांना सिटी स्कॅनचा सल्ला देण्यात आलेला. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी म्हणजेच मार्चमध्ये अस्वस्थ वाटत असल्याने जरांगेंना रुग्णालयात दाखल करुन आयव्ही फ्ल्युइड्स देण्यात आलेले. उपोषणांमुळे जरांगेंना किडनी संबंधित समस्यांचा उल्लेख अनेक बातम्यांमध्ये होता. त्यानंतर त्याच वर्षी जुलै, सप्टेंबर, डिसेंबरमध्येही त्यांना प्रकृतीच्या समस्यांमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं.