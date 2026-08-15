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रात्री अचानक जरांगेंची तब्बेत बिघडली, मान खाली घालून बसलेल्या अवस्थेत कारने रुग्णालयात पोहोचले; त्यांना नेमकं झालंय काय?

जरांगे पाटील यांना शुक्रवारी रात्री अचानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कारमधून ड्रायव्हर शेजारी मानखाली घालून बसलेल्या जरांगेंचा रुग्णालयात जातानाचा व्हिडीओ चर्चेत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:05 AM IST
रात्री अचानक जरांगेंची तब्बेत बिघडली, मान खाली घालून बसलेल्या अवस्थेत कारने रुग्णालयात पोहोचले; त्यांना नेमकं झालंय काय?
Image Credit: छत्रपती संभाजीनगरमधील खासगी रुग्णालयात जरांगे दाखल (उजवीकडील फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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