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मोठी बातमी! मराठ्यांचं भगवं वादळ पुन्हा मुंबईत धडकणार? जरांगेंचा प्लॅन काय? तारीखही ठरली?

मागच्या वर्षी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या आजूबाजूचा परिसर ठप्प झाला होता.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:10 PM IST
मोठी बातमी! मराठ्यांचं भगवं वादळ पुन्हा मुंबईत धडकणार? जरांगेंचा प्लॅन काय? तारीखही ठरली?
Image Credit: मुंबईत आंदोलनासाठी मागितली परवानगी (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य आयएएनएस आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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