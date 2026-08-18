/मोठी बातमी! मराठ्यांचं भगवं वादळ पुन्हा मुंबईत धडकणार? जरांगेंचा प्लॅन काय? तारीखही ठरली?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मागील वर्षी मुंबईतील मध्यवर्ती भागात असलेल्या आझाद मैदान येथे आंदोलन करणारे मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंबईत आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळेस त्यांनी आंदोलनासंदर्भात पोलिसांना रितसर पत्र लिहिलं असून परवानगी मागितली आहे. मात्र पुन्हा एकदा मराठा आंदोलक जरांगेंसोबत मुंबईत धडकल्यास मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईत चक्कजाम होणार का? अशी चर्चा आताच सुरु झाली आहे. जरांगेंनी नक्की किती तारखेसाठी परवानगी मागितली आहे. आता हे नवं आंदोलन कसं असणार? जाणून घेऊयात...
जरांगे पाटील गनिमी कावा करणार अशी जोरदार चर्चा सुरु होती. मात्र आज अचानक जरांगेंकडून आझाद मैदान पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जरांगेंची मुंबईमध्येच आंदोलन करण्याची तयारी सुरू आहे. अद्याप अंतरवाली सराटीतील आंदोलनासाठीची परवानगी मागण्यात आलेली नाही मात्र अशातच मुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांकडे परवानगीसाठीचा अर्ज करण्यात आला आहे. आता या अर्जावर आझाद मैदान पोलीस स्टेशनमधून नेमका कसा प्रतिसाद दिला जातो, अर्ज नाकारण्यात येणार असेल तर काय कारण दिलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच परवानगी दिली तर कोणत्या अटी-शर्थींवर दिली जाणार हे ही महत्त्वाचं ठरेल.
अर्जात जरांगे पाटलांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे, पांडुरंग तारख यांचे नावं असून गंगाधर काळकुटे, ॲड. आशिष गायकवाड आणि इतरांच्या माध्यमातून मुंबईत आंदोलनासाठी परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. यामुळे आता 29 ऑगस्टचे आंदोलन नेमके मुंबईत होणार की अंतरवाली सराटीत असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मागच्यावर्षी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट 2025 ते 2 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण आणि मोठे आंदोलन केले होते. जरांगे पाटील हजारो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल झाले आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि राज्य सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांच्या मोठ्या संख्येमुळे मुंबईतील महत्त्वाचं केंद्र असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महानगरपालिकेसमोरील संपूर्ण परिसर ठप्प झाला होता. त्यामुळे यंदाही असं आंदोलन होणार की काय अशी चर्चा आतापासूनच सुरु झाली आहे.