'तुम्ही निघा, तुमचं माझं जमणार नाही,' मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारी शिष्टमडंळाला सुनावलं, 'असली समिती आणि न्यायाधीश कुठे असतो का?

Manoj Jarange Patil Firm on Hunger Strike: मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणार असल्याचं जाहीर केलं असून, शुक्रवारी प्रसाद लाड, राधाकृष्ण विखे अंतरवालीत दाखल झाले होते. दरम्यान यावेळी जरांगे पाटलांनी आपली नाराजी जाहीर करत उषोणणावर ठाम असल्याचं सांगितलं.
Manoj Jarange Patil Firm on Hunger Strike: तुम्ही निघा, तुमचं माझं काही जमणार नाही. मी उपोषण करणारच असं मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीत भेटीसाठी आलेल्या सरकारी शिष्टमंडळाला सांगितलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी 30 मेपासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जरांगे पाटलांनी उन्हात उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर आज राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड जरांगेंची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. यावेळी प्रसारमाध्यमांसमोर जरांगे पाटलांनी शिष्टमंडळाला खडेबोल सुनावले.
"58 लाख नोंदी महाराष्ट्रात सापडल्या आहेत. प्रमाणपत्रं का दिलेली नाही? सरकारने आमची फसवणूक केली. अपलोड केलेल्या नोंदणी उडवून टाकल्या. पण डेटा माझ्याकडे आला होता. मराठीतून लिहिलेल्या नोदी उडवल्या आहेत. मोडीतून कसं वाचता येणार?," अशी विचारणा मनोज जरांगे यांनी केली. त्यावर सरकार असं करत नाही उत्तर विखे पाटलांनी दिलं.
"मी वाशीला असताना भूषण गगराणी, मंगलप्रभात लोढा, दीपक केसरकर आणि इतर उपस्थित नेत्यांनी सांगितलं होतं की, कोकणात 7 लाख 53 हजार नोंदी आढळल्या. पुण्या 6 लाख 7 हजार, नाशिकमध्ये 7 लाख 91 हजार, मराठवड्यात 32 हजार, अमरावतीत 26 लाख 15 हजार, नागपुरात 9 लाख 42 हजार नोदी आढळल्या आहेत. एकूण 57 लाख 41 हजार नोंदी सापडल्या आहेत. हे सरकारने मला दिलं आहे. या नोंदी कुठे गेल्या? मी हॉस्पिटलला असताना विखे पाटलांनी 58 लाख नोंदी असल्याचा कागद दिला होता," असं मनोज जरांगे पाटलांनी सांगितलं.
यावेळी विखे पाटलांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याशी जरांगेचं फोनवरुन बोलणं करुन दिलं. आम्हाला नावं द्या. आम्ही किती वर्ष दम काढायचा. असली समिती आणि न्यायाधीश कुठे असतो का? असंही ते म्हणाले. तसंच तुमचं आणि माझं जमणार नाही, मी उपोषण करणार. निघा तुम्ही जा असंही कठोरपणे सांगितलं.
नंतर विखे पाटलांनी सांगितलं की, "एका नावावर अनेक नोंदी असू शकतात. मी तुमची समजूत काढण्यापुरतं कधीही बोलत नाही,गैरसमज ठेऊ नका. मी 58 लाखांपैकी किती लोकांना दाखले दिले याची यादी देतो". यावर जरांगे पाटलांनी ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाले त्यांच्या व्हॅलिडिटी द्या, अधिकारी प्रमाणपत्र देखील देत नाही असं सांगितलं. त्यावर काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र नाकारले हे मी नाकारत नाही अशी कबुली विखे पटालांनी दिली. तुमच्यापासून कोणतीही माहिती लपवली जाणार नाही. तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय माहिती दिली जाईल. तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही असं विखे म्हणाले.
सातारा गॅझेट प्रस्ताव तयार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. याबाबतचा निर्णय अजून आलेला नाही. त्यामुळे सातारा गॅझेट अजून लागू करू शकलो नाही.
औंध संस्थानचीही आपली तयारी आहे असं विखेंनी सांगितलं.
यावेळी जरांगे पाटलांनी प्रसाद लाड यांना तुम्ही राजीनामा देऊ नका, फक्त माझ्यासोबत उपोषणाला बसा असं सांगितलं. तसंच महाविकास आघाडीने धोका दिला म्हणून तुम्हाला निवडून दिले आता तुम्ही आरक्षण द्या अशी मागणी विखे पाटलांकडे केली. 10 महिन्यात सरकारने आमच्या कोणताही मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत असं जरांगे यांन सांगितलं. मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रमाणपत्रे वाटप थांबवले,फडणवीस यांना विरोध करण्याची हिंमत कुणाची? अशी विचारणाही जरांगे यांनी केली.