'तू सगळ्यांचा सत्यानाश करुन ठेवलायस', एकेरी उल्लेख करत मनोज जरांगेंची भुजबळांवर सणसणीत टीका

महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन संपल्यानंतर आरक्षणावरून गोंधळ सुरू आहे. राज्यातील मोठे ओबीसी नेते छगन भुजबळ संतप्त असल्याचे सांगितले जाते. जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनामुळे राज्य सरकारने हैदराबाद राजपत्राला मान्यता दिल्यामुळे आणि जीआर जारी केल्यामुळे त्यांचा राग आहे. जरांगे यांनी ओबीसी नेत्यांना इशारा दिला आहे की जर जीआरला आव्हान दिले गेले तर ते १९९४ मध्ये ओबीसींच्या बाजूने जारी केलेला जीआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू करतील.
तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी इशारा दिला आहे की, "सरकारने जीआरमध्ये हेराफेरी करायचं नाही. तसेच जीआरमध्ये हेराफेरी केल्यास रस्त्यावर फिरु देणार नाही. मनोज जरांगे एवढ्यावर थांबले नाही तर छगन भुजबळांचा एकेरी उल्लेख करत टीका केली आहे. ' तू सगळ्यांचा सत्यानाश करुन ठेवलायस. तसेच तत्काळ प्रमाणपत्र वाटायला सुरुवात करा. अन्यथा काळ विदारक झाला असं म्हणू नका, मनोज जरांगेंनी सरकारला इशारा दिला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर आज पहिल्यांदाच राहत्या घरी पोहचलेत.आज जरांगे उपचार घेतल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरहुन दुपारी अंतर वालीत पोहचले त्यानंतर जरांगे यांनी बिड जिल्ह्यातील नारायण गड येथे जाऊन दर्शन घेतलं.त्यांनतर आज संध्याकाळी जालन्यातील अंकुशनगर येथील राहत्या घरी पोहचले आहेत.जरांगे घरी जाताच त्यांच्या पत्नी आणि मुलींनी त्यांचं स्वागत करत गुलालाची उधळण केली.तसेच जरांगे यांचं औक्षण करून स्वागत केलं.
राज्यातील आंदोलकांवरील प्रलंबित खटले मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आश्वासने दिली आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे गेल्या दोन वर्षांत मराठा आंदोलकांवर विविध ठिकाणी दाखल झालेल्या ८२६ पैकी केवळ ८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ल्यांसंदर्भात ३८ गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस याबाबतच्या समितीने गृहविभागास केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अन्य मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्हयातील आंतरवली सराटी येथे आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी जमावावर केलेल्या लाठीहल्याचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. काही ठिकाणी जाळपोळ, तोडफोडीच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनेनंतर पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात सुरुवात केली होती. आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, संचारबंदीचे उल्लंघन करून दंगल घडविण्याचा प्रयत्न, गुन्हा घडताना चिथावणी देणे, दंगल पेटवणे, (पान ११ वर)
राज्यभरातील विविध समित्यांनी मराठा आंदोलकांवरील ३११ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली असून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्याच्या प्रकरणातील गंभीर स्वरूपाचे ३८ गुन्हे मागे घेऊ नयेत अशी सरकारला शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने गेल्याच आठवड्यात जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्यास राजी करताना मराठा आंदोलकांवरील खटले सप्टेंबरअखेर मागे घेण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये मोठी ताकद,हा जीआर निघायला 50 वर्षं लागली असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला आहे.भुजबळ यांनी या जीआर बाबत मुख्यमंत्र्यांकडे 8 पानी पत्र लिहून तक्रार केली आहे. यावर जरांगे बोलत होते.भुजबळ कोर्टात जायला लागले, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करायला लागले याचा अर्थ जीआर फार महत्वाचा आहे असा दावाही जरांगे यांनी केला.मराठ्यांचं सगळं भविष्य या जीआरमध्ये गुंतलं आहे असंही जरांगे यांनी सांगितलं
मुख्यमंत्र्यांना 8 पानाचं पत्र लिहू द्या अथवा 800 पानांचं मुख्यमंत्री त्याला कोलून लावणार आहे,तो काही सरकारचा बाप नाही अशी टीका जरांगे यांनी भुजबळ यांच्यावर केलीय.सरकारने जीआरमध्ये हेराफेरी करायची नाही अन्यथा रस्त्यावरुन फिरू देणार नाही असा ईशारा देखील जरांगे यांनी दिला.भुजबळ यांच्या परस्पर जीआर काढल्याच्या आरोपाला देखील जरांगे यांनी उत्तर दिलं आहे.
जीआर परस्पर काढला नाही,कॅबिनेट, उपसमितीने जीआर काढला,तू दिड छटाक पुस्तकं वाचून लई शहाणा झाला का.? असा सवाल जरांगे यांनी भुजबळ यांना केला.तू सरकारचा बाप झाला आहे का.? फडणवीसांनी याला जेलमध्ये घालावे अशी मागणी जरांगे यांनी केली.तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरुवात करा अन्यथा काळ विदारक झाला असं म्हणू नका असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.