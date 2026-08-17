Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पैसे पाहून मराठा मुली ओबीसींच्या घरात शिरतात, नेत्याच्या या विधानावरुन संतापलेले जरांगे म्हणाले, XXX मध्ये दम...

'पैसे पाहून मराठा मुली ओबीसींच्या घरात शिरतात', नेत्याच्या या विधानावरुन संतापलेले जरांगे म्हणाले, 'XXX मध्ये दम...'

मनोज जरांगे पाटलांनी ओबीसी नेत्याने मराठा समाजातील मुलींबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन संताप व्यक्त केलाय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:13 PM IST
'पैसे पाहून मराठा मुली ओबीसींच्या घरात शिरतात', नेत्याच्या या विधानावरुन संतापलेले जरांगे म्हणाले, 'XXX मध्ये दम...'
Image Credit: जरांगेंनी घेतला समाचार (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'फडणवीस यांचा सुकलेला पापड का झालाय?', संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, म्हणाले 'भ्रष्ट मंत्र्यांनी त्यांना...'
2
3
4
5