'पैसे पाहून मराठा मुली ओबीसींच्या घरात शिरतात', नेत्याच्या या विधानावरुन संतापलेले जरांगे म्हणाले, 'XXX मध्ये दम...'

ओबीसी नेते आणि आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांनी मराठा समाजातील मुलींबद्दल केलेल्या विधानावरुन मनोज जरांगे पाटलांनी संताप व्यक्त केला आहे. जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, मी कितीही संतापलो तरी कुणाच्या लेकींबद्दल कधी बोलत नाही. मी महिलांवर बोलत नाही, असं म्हटलं आहे. त्याचवेळी त्यांनी नवनाथ वाघमारेंना थेट आव्हान दिलं आहे.
"मी इतका बोलतो, मात्र कुणाच्या लेकीबाळींवर, महिलांवर बोलत नाही. मी कुणाच्या समाजाबाबत बोलत नाही. जो मराठ्यांच्या लेकीबळींबाबत बोलतो तो वाड्यावागळेची औलाद आहे," असा टोला जरांगेंनी वाघमारेंना लगावला. "कुणाच्या मनगटात दम असतो, मात्र यांच्या xxx मध्ये दम आहे," अशी खालच्या भाषेतील टीकाही जरांगेंनी केली. "दुसरी बाजू दाखवण्याची का? तुमचं दाखवायचं का? मराठ्यांचे पोट्टेसुद्धा सोपे नाही. तुम्ही लय वाईट थराला गेले, आता मराठेसुद्धा तुम्हाला याच भाषेत बोलतात. आता सुट्टी नाही," असं थेट आव्हान जरांगेंनी वाघमारेंना दिलं आहे.
टीका करताना भाषेचा स्तर खालवत असल्याच्या टीकेवरुनही जरांगेंनी मत नोंदवलं आहे. "मी काय आई पळून गेली असे म्हटलो का? मी कुणाच्या घरात घुसली म्हणालो का? मी जे बोलतो ते नेत्यांना बोलतो. मला, माझ्या समाजाला बोलले मात्र मी उत्तर दिले नाही," असं जरांगे म्हणाले.
जालन्यामध्ये समाज बांधवांसमोर बोलताना, "काल स्वत: बावनकुळे साहेबांनी सांगितलं आहे, माझी सून मराठा आहे. बायको कुणबी आहे. त्यांच्यात घरात सगेसोयरे घुसले असतील. बावनकुळे साहेबांच्या एकट्याच्या नाही. अनेक मंत्र्यांच्या घरात मराठ्यांच्या मुली घुसलेल्या आहेत. ओबीसींच्या मंत्र्यांची गोंडस मुलं दिसली, ओबीसीच्या मंत्र्यांची सुंदर मुलं आणि पैसा दिसला की मराठ्यांच्या मुली ओबीसींच्या घरात घुसल्यात," असं विधान नवनाथ वाघमारेंनी केलं. "मराठ्यांच्या मुलींचं ऐकून हे ओबीसींचं वाटोळं करत असतील तर त्यांनी समोर येऊन सांगावं आम्हाला ओबीसींची घेणेदेणं नाही. आम्हाला गरीब घरातील ओबीसींशी काही घेणेदेणं नाही. तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आम्ही आता मराठा झालो आहोत. आमचे सगेसोयरे मराठा झालेत. आमच्या सुना मराठा झाल्यात. आमच्या बायका मराठा झाल्या आहेत. आमच्याने हे होणार नाही. तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आम्ही त्यासंदर्भात मंत्र्यांना जाब विचारणार आहोत. आम्ही ओबीसींसाठी लढणार आहोत. आम्हाला ओबीसींसाठी लढावं लागणार आहे," असं नवनाथ वाघमारेंनी आपल्या समाज बांधवांसमोरील जाहीर भाषणात म्हटलं.
'OBC समाजातील गोंडस मुलं आणि पैसा दिसला की मराठा मुली ओबीसींच्या घरात घुसतात'; ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारेंचं वादग्रस्त विधानhttps://t.co/yEr0YJ5Qdy < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#maharashtra #obc #navnathwaghmare-#controversial #maratha #video #viral pic.twitter.com/GgHIpjITBP— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 17, 2026
ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांच्याविरोधात मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा संघटना आता आक्रमक झाले आहेत. मराठा समाजाच्या मुलीबद्दल वाघमारे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळं वाघमारे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली असून कदीम जालना पोलीस स्टेशनमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा संघटनांनी पोलिसांना तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान प्रशासनाने वाघमारेंवर कारवाई करावी अन्यथा त्यांना प्रसाद देऊ असा इशारा मराठा आंदोलकांनी दिलाय.