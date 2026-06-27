धनंजय मुंडेंना निर्दोषांना गुंतवण्याचा नाद, परळी पॅटर्न केजमध्ये राबवू नये; मनोज जरांगे पाटलांचे 'टू द पॉईंट' आरोप

विलास घुलेंच्या मारेक-यांना अटक झालीच पाहिजे. घुले कुटुंबाला न्याय मिळावा,अशी मागणी टू द पॉईंटमध्ये मनोज जरांगे यांनी केलीये. परळी पॅटर्न केजमध्ये राबवू नये, सोनवणेंच्या मुलाला विनाकारण गुंतवू नये,सोनवणे चौकशीसाठी तयार झालेत असही जरांगे म्हणालेत. दरम्यान धनंजय मुंडेंना निर्दोषांना गुंतवण्याचा नाद असल्याचा टू द पॉईंट आरोप जरांगेंनी केलाय.
आम्ही परळी पॅटर्नसारखे अजिबात नाही वागणार. कारण लेकरु लेकरु आहे. खून करु नाही केला असे म्हणणारे आम्ही नाही. नसलेल्यांना विनाकारण गुंतवू नका. बीडला चांगले एसपी लाभले आहेत. तुम्ही त्यांच्यावर दबाव आणू नका, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
बजरंग सोनावणे खानदानी आहे. माझे मुलं चुकीचे असेल तर पाठीशी घालणार नाही, असे त्यांनी म्हटलंय. पण धनंजय मुंडेंना खऱ्याचं खोटं करायची सवय आहे. बजरंग सोनावणेंच्या मुलाला अडकवलं जातंय. घुलेच्या लेकराला न्याय मिळालाच पाहिजे. पण खोटे आळ घेऊ नका, असे मनोज जरांगे म्हणाले. केवळ बजरंग बाप्पाच्या मुलाचं नव्हे तर सर्वच प्रकरणाबद्दल मी बोलतोय. लोकांमध्ये रोष आहे. जवान मुलगा आईबापांकडून केला. त्याच्याच जे आरोपी आहेत ते पकडले गेले पाहिजेत, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागलं तर ठीक नाहीतर त्यांना अडकवलं जातं.
महात्मा फुलेंनी लोकांच जीवन सुधाराव म्हणून आयुष्य वेचलं पण भुजबळांनी मराठ्यांचं आयुष्य उद्धस्त व्हावं म्हणून आयुष्य वेचलं. मी कधीच माळी समाजाला विरोध नाही केला. फुले कुटुंबाने आयुष्य वेचलं, त्यांचा वारसा सांगता आणि मराठ्यांना विरोध करता, असे भुजबळ म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी जो कोणी आंदोलन करेल,मी त्यांच्यासोबत आहे. उद्या प्रसाद लाड, बावनकुळे जरी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाला राहिले तरी मी शेतकऱ्यांसाठी मी तिथे जाईन, असे जरांगे म्हणाले.
विकास म्हणजे तुमच्या गाड्या पळवा असे नाही. शक्तिपीठ महामार्गावर बायपास नाही. रस्त्याला कठडे घातलेयत. शेतकऱ्याला 26 किमी जावं लागतं. इथे काय इंडिया पाकिस्तान आहे का? असा प्रश्न मनोज जरांगे म्हणाले. शेतकरी आंदोलनाबाबत जरांगेंनी 'टू द पॉईंट' मत व्यक्त केलंय.शेतकऱ्यांच्या सगळ्या आंदोलनात सहभागी होणार, जर भाजपनही शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केलं तर तिथेही तिथंही जाणार असल्याचं जरांगे म्हणालेत.पक्ष म्हणून नाही तर शेतक-यासाठी जाणार असल्याचं जरांगे म्हणालेत.