/महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन; पुण्यातील MPSC आंदोलनाला मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा

पुणे न्यूज : पुण्यात सुरु असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी भेट दिली. तुमच्यासाठी सारा महाराष्ट्र बंद करतो मनोज जरांगे यांनी MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. ह्यांना मस्ती आली. हे आंदोलन राजकीय कस कायं? विद्यार्थ्यांना बळ दिलं नाही पाहिजे का? मला सकाळ पासून फोन चालू आहेत. तिकडे जाऊ नको. मला कायं विकत घेतलं की कायं तुम्ही? कशालाही फोन करता. आंदोलानतून मागे हटू नका असं आवाहनही मनोज जरांगे यांनी केले.
महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन
मी जर जाती वादी असतो तर इकडे आलो नसतो. विद्यार्थी राजीनामा मागत आहे ते राजीनामा का देत नाही. फडणवीस तुम्ही त्यांचे प्रवक्ते म्हणून का काम करता? सरकारने त्याल एका दिवसात काढून टाकून पोरांची मन जिंकली पाहिजे. कोण राजकारण करायला नाही आलं हिथं.. तुमची सत्ता तुम्हला लखलाभ. तुम्ही हिंदुत्व हिंदुव म्हणता.. मग आम्ही कोण आहे..हिंदुत्व तुमच्या बापाची जहागिरी नाही.
कुणाचा प्रवक्ता म्हणून मी काम करत नाही कधी. काही आत्ताच सुरू होतील. आम्ही म्हणलं होतं हा त्यांचाच माणूस आहे. मलाचं अजून मेळ लागानाय मी कुणाचा आहे. पहिलं म्हणाले शिंदेचा, नंतर म्हणाले शरद पवारचा, नंतर बच्चू कडूचा, पण मी फक्त शेतकऱ्याचा पोरगा आहे.
पोरांची मागणी पुर्ण करावी अशी विनंती करतो.. रोष अंगावर ओढवून घेऊ नका. महाराष्ट्रमध्ये जे जे कायं होतंय ते तरुणांच्या हिताचं होतंय. माझं पुण्यनगरीतून सगळ्या विद्यार्थ्यांना आवाहन आहे की तुम्हाला थोडाही कलंक लागू नये. तुमचा माय बाप घरी वाट बघतोय. मुलाला नोकरी मिळाली तर कितीही दुष्काळचं संकट आलं तरी काही फरक पडणार नाही असं मनोज जरांगे यांनी विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले.