Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन; पुण्यातील MPSC आंदोलनाला मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा

महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन; पुण्यातील MPSC आंदोलनाला मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा

पुण्यातील  MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मनोज जरांगे यांनी पाठिंबा दिला आहे.  तुमच्यासाठी सारा महाराष्ट्र बंद करतो असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:02 PM IST
महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन; पुण्यातील MPSC आंदोलनाला मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'अल निनो'चा महाभयानक परिणाम, महाराष्ट्रावर मोठं संकट; सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट आदेश दिले
2
3
4
5