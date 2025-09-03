English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भुजबळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून बाहेर पडले याचा अर्थ मराठे...', जरांगेंचा टोला; 'आपले काही लोक शत्रूच्या...'

Manoj Jarange Takes Dig At Chhagan Bhujbal: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी असलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 3, 2025, 01:26 PM IST
'भुजबळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून बाहेर पडले याचा अर्थ मराठे...', जरांगेंचा टोला; 'आपले काही लोक शत्रूच्या...'
जरांगेंनी लगावला टोला

Manoj Jarange Takes Dig At Chhagan Bhujbal: मराठा समाजाच्या मागणीसंदर्भात राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन आदेशाला मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांनीच विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरुन आता मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळांसहीत विरोधकांना लक्ष्य केलं आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका कारणाऱ्या विनोद पाटील यांच्यासहीत मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना जरांगेंनी टोला लगावला. "काहींचं पोट दुखतं त्यांना राजकारण करायचं होतं. हे लोक कधीच आपल्या बाजूने बोललेले नाहीत," असं जरांगे म्हणाले. 

काहींना आनंद नाही

मुंबईमधील आझाद मैदान येथे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पाच दिवस केलेल्या उपोषणानंतर सरकारने आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगेंनी उपोषण सोडत आंदोलन मागे घेतलं आणि रात्रीच ते छत्रपती संभाजीनगरला रवाना झाले. आज पत्रकरपरिषद घेऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळेस त्यांनी भुजबळांसहीत सर्वच विरोधकांना लक्ष्य केल्याचं पाहायला मिळालं. "सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये काही कमी असेल तर सरकारकडून सुधारीत जीआर काढण्याचा शब्द घेतला आहे. कुणीही नाराज होऊ नये. वकील, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने जीआर हातात घेतला आहे. जीआर निघाल्याचा काहींना आनंद नाही. काहींचे स्वप्न नासके आहे. त्यांच्या दुकानदाऱ्या बंद झाल्याने त्यांना बांध फोडण्यात रस आहे," असं जरांगे म्हणाले. 

छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला का विरोध केला?

मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, असे केल्याने ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरला विरोध दर्शवत मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

नक्की वाचा >> ‘मला मराठा समाजाचे वाटोळे करायचे असते तर 58 लाख...’, आरक्षण मिळाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी जरांगे कडाडले

भुजबळांचं थेट नाव घेतलं

जरांगेंनी थेट भुजबळांचं नाव घेत त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "आपल्या विरोधात आपलेच लोक खोटं बोलतात. जीआर खोटा आहे. भुजबळांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला म्हणजे जीआर पक्का आहे. काहींना बैठकीला बोलावलं नाही म्हणून त्यांचा पार्श्वभाग दुखतोय," असा टोला जरांगेंनी लगावला आहे. 

भुजबळ बैठक सोडून गेले यावरही बोलले...

मराठ्यांच्या मागणीसंदर्भातील जीआरवरुन भुजबळ चिडले असून ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधून बाहेर पडल्याच्या प्रश्नासंदर्भात बोलताना जरांगेंनी, "मराठा बांधवांनी किडया मकोड्यांचे ऐकू नये. आपले काही लोक शत्रूच्या टोळीतले आहे. भुजबळ बैठकीतून बाहेर पडले याचा अर्थ मराठे आरक्षणात गेले असा त्यांचा अर्थ होतो," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.

FAQ

भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार का टाकला?
छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरला विरोध दर्शवत मंत्रिमंडळ बैठकीतून बाहेर पडून बहिष्कार टाकला. त्यांचा आरोप आहे की, मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही आणि यामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल.

जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांबाबत काय म्हटले?
जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विनोद पाटील आणि इतर विरोधकांना टोला लगावला, की काहींना मराठा समाजाच्या यशाचा आनंद नाही आणि त्यांच्या "दुकानदाऱ्या" बंद झाल्याने ते बांध फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी समाजाला अशा विरोधकांचे ऐकू नये असे आवाहन केले.

मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत जरांगे यांचे काय म्हणणे आहे?
जरांगे यांनी सांगितले की, सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये काही त्रुटी असतील तर सुधारित जीआर काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. हा जीआर वकील आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने तयार करण्यात आला आहे. तसेच, हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
Manoj JarangeManoj jarange patilmaratha reservationMumbaiमनोज जरांगे

