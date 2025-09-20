शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि... मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांची डायरेक्ट नावं घेऊन मोठा खुलासा केला

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन केले. बहुचर्चित हैदराबाद गॅझेटियरची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास शासानाने मान्यता दिली. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रासाठी मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी शासनाने एक महिन्याची मुदत मागितली. जरांगे यांचे आंदोलन यशस्वी झाले. हजारो मराठा बांधव मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. 29 ऑगस्टपासून 5 दिवस हे आंदोलन सुरु होते. या दरम्यान महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घडामोडी देखील घडल्या. जरांगे यांच्या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा असल्याचा आरोप करण्यात आला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांची डायरेक्ट नावं घेऊन मनोज जरांगे यांनी या आरोपांबबात मोठा खुलासा केला आहे. झी २४ तासला दिलेल्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत मनोज जरांगे यांनी अनेक खळबळजनक खुलासे काही नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी लाखो मराठा आंदोलनात उतरले. या आंदोलनामागे इतर कुणाचा हात असता तर एकाही मराठ्याला आपण प्रमाणपत्र देऊ शकलो नसतो, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली. झी २४ तासला दिलेल्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. आंदोलनात इतर नेत्याचा हात असता तर ते धिंगाणा घालून मोकळे झाले असते असंही जरांगेंनी सांगितलं. आपल्याला आरक्षण हवं आहे, राजकारण करायचं नाही असं जरांगेंनी सांगितलं. तसंच मराठा आंदोलनामागे कोण आहे हे शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राहुल गाधी, ते पार फडणवीसांचंही नाव मराठा आंदोलनाशी जोडलं गेल्याचं जरांगे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी दस-यापर्यंतचा अल्टिमेटम
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दस-यापर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. दस-यापर्यंत हैदराबाबद गॅझेट नोदीनुसार प्रमाणपत्र वाटप व्हायला हवं. नाही तर राज्यात एकाही नेत्याला फिरु देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. तसंच छगन भुजबळ यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. दस-याचा अल्टिमेटम हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप करावं. दस-यानंतर आम्ही भमिका घेणार आहोत. मग आम्ही थांबणार नाही. संयम आमचा संपला. 2 वर्षं संयमानं चालतोय. मग कळेल मराठा म्हणजे काय आंदोलन म्हणजे काय. विखे, शिंदे, फडणवीस ही वेळ येऊ देणार नाहीत शंभर टक्के मराठ्यांची मनं जिंकणार ते शंभर टक्के मराठे गोरगरिबाचा आशीर्वाद ते घेतील नाही केलं तर सामना आपल्याशी आहे असा इशारा दिला आहे.
FAQ
1 मनोज जारंगे पाटील यांचे मुंबईतील आंदोलन कशासाठी होते?
मनोज जारंगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईतील आजाद मैदानावर २९ ऑगस्ट २०२५ पासून ५ दिवसांचे आंदोलन केले. यात लाखो मराठा बांधव सहभागी झाले आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली.
2 आंदोलनाचे मुख्य मागण्या काय होत्या?
मुख्य मागण्या म्हणजे हैदराबाद गॅझेटियरनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सातारा गॅझेट लागू करणे, आंदोलनातील गुन्हे रद्द करणे आणि मृतकांच्या कुटुंबांना नोकरी व आर्थिक मदत देणे. आंदोलनात १०% ओबीसी अंतर्गत आरक्षणाची मागणीही करण्यात आली.
3 आंदोलनाचे यश काय होते?
आंदोलन यशस्वी झाले. शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली, ज्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. सातारा गॅझेटसाठी एक महिन्याची मुदत मागितली गेली. ८ मागण्या पैकी ६ पूर्ण झाल्या आणि जारंगे यांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपोषण संपवले.