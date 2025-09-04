English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनोज जरांगे पाटील विरुद्ध मराठा अभ्यासक,आरक्षणाच्या जीआरनंतर मराठ्यांमध्येच नवा सामना

मराठा अभ्यासकांनी जीआर म्हणजे धुळफेक असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर मनोज जरांगे पाटलांनी संतापून मराठा अभ्यासकांशी यापुढं मराठा आरक्षणावर पुन्हा चर्चाच करणार नसल्याचं सांगितलं. पुढच्या काळात हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

पूजा पवार | Updated: Sep 4, 2025, 08:31 PM IST
मनोज जरांगे पाटील विरुद्ध मराठा अभ्यासक,आरक्षणाच्या जीआरनंतर मराठ्यांमध्येच नवा सामना
(Photo Credit : Social Media)

विशाल करोळे, (प्रतिनिधी) छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर लागू केल्यानंतर मराठा समाजाला होणा-या लाभावरुन मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा अभ्यासकांमध्ये जुंपली आहे. मराठा अभ्यासकांनी जीआर म्हणजे धुळफेक असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर मनोज जरांगे पाटलांनी संतापून मराठा अभ्यासकांशी यापुढं मराठा आरक्षणावर पुन्हा चर्चाच करणार नसल्याचं सांगितलं. पुढच्या काळात हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर निघाल्यानंतर मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकलो असं मनोज जरांगे सांगू लागलेत. या जीआरमुळं संपूर्ण मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले मिळतील असा विश्वास जरांगे पाटलांना आहे. आरक्षणाचं मैदान मारलंय असा आत्मविश्वास जरांगेंना आला असतानाच त्यांनी आता मराठा अभ्यासकांविरोधात मोहीम उघडलीये. सरकारनं जीआर काढून हातचलाखी केल्याचा मराठा अभ्यासकांचा आरोप जरांगे पाटलांनी खोडून काढलाय. मराठा अभ्यासक उगाचच जीआरबाबत संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप जरांगे पाटलांनी केलाय. एवढंच नाहीतर यापुढं मराठा अभ्यासकांसोबतच चर्चाच करणार नाही असा निश्चय त्यांनी केला आहे.

मराठा अभ्यासकांवर टीका करताना त्यांनी कुणाचं नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा सगळा रोख विनोद पाटलांकडं होता हे लपून राहिलेलं नाही. मराठा अभ्यासकांपैकी काहीजणांना आमदार आणि खासदार व्हायचं होतं असा टोलाही त्यांनी लगावलाय. मराठा अभ्यासकांना सोबत घेतलं की आंदोलनाचा विचका होतो असंही जरांगे म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटलांनी जे आरोप केले त्या आरोपांना विनोद पाटलांनी उत्तर दिलंय. सरकारनं काढलेल्या आदेशांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी अभ्यासकांवर आहे. मराठा अभ्यासक त्यांना दिलेलं काम प्रामाणिकपणे करत असल्याचं विनोद पाटील म्हणालेत. मराठा समाजाचा अजूनही अभ्यासकांवर विश्वास असल्याचाही दावा त्यांनी केलाय.

हेही वाचा : 'मराठा'नंतर आता राष्ट्रीय ओबीसी संघाला दिलासा, 14 पैकी 'या' मागण्या मान्य!

 

मराठा अभ्यासक एका बाजुला आणि मनोज जरांगे पाटील एका बाजुला हे चित्र आझाद मैदानातच दिसलं होतं. जरांगे पाटलांनी सरसकट सगळ्याच मराठा अभ्यासकांवर टीका करुन आता दोघांमध्ये कोणतंही सख्य राहिलं नसल्याचा संदेशच दिलाय. पण जरांगे पाटील आणि अभ्यासकांमधील वादामुळं मराठा आरक्षण चळवळीचं नुकसान होणार नाही ना याची काळजी संबंधितांना घ्यावी लागणार आहे.

FAQ : 

मनोज जरांगे पाटील यांचा या जीआरबाबत काय दावा आहे?

मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा आहे की, हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमुळे मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळतील, आणि यामुळे मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली गेली आहे. त्यांनी या जीआरचं स्वागत केलं असून, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

मराठा अभ्यासकांचा या जीआरबाबत काय आक्षेप आहे?

मराठा अभ्यासक, विशेषतः विनोद पाटील, यांनी या जीआरला “धूळफेक” आणि “टाचणीएवढाही उपयोग नसलेला” असा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, हा जीआर प्रत्यक्षात शासन निर्णय नसून फक्त माहिती पुस्तिका आहे, आणि याचा मराठा समाजाला कोणताही ठोस लाभ होणार नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा अभ्यासकांबाबत काय भूमिका घेतली आहे?

जरांगे पाटील यांनी मराठा अभ्यासकांशी यापुढे मराठा आरक्षणावर कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचा निश्चय जाहीर केला आहे. त्यांनी अभ्यासकांवर टीका करताना विशेषतः विनोद पाटील यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला आणि अभ्यासकांमुळे आंदोलनाचा “विचका” होतो असं म्हटलं.

About the Author
Tags:
maratha reservationmarathi newsManoj jarange patil

इतर बातम्या

38 व्या वर्षीही सिंगल आहे 'ही' अभिनेत्री, इंटिमें...

मनोरंजन