Marathi News
'...फडणवीसांनी हिणवू नये, ...तुम्ही मजा बघता', मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला दिला इशारा, 'लाडक्या बहिणींनी...'

शेतक-यांना मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 23, 2025, 04:20 PM IST
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी आता शेतक-यांना मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. दिवाळीपूर्वी मदतीचं तात्पुरतं आश्वासनं सरकारने दिलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली नाही. त्यामुळं देशाला थरकाप उडेल असं मोठं आंदोलन उभं करु असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. त्यासाठी राज्यभरातील शेतकरी संघटनेचे नेते आणि संघटनांना अंतरवाली सराटीत बोलावणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. 

अंतरवाली सराटीत शेतक-यांच्या प्रश्नावर बैठक घेऊन आंदोलनाविषयी चर्चा करणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत गावात निवडणूक साहित्य किंवा बॅलेट पेपर घेऊन यायचं नाही असंही मनोज जरांगेंनी सांगितलं आहे. दरम्यान यावेळी लाडक्या बहिणींना दिलेली मदतही तात्पुरती असून निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना फसवणाऱ्यांचा देव्हारा करावा असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे. दरम्यान यावेळी धनंजय मुंडे आणि भुजबळांवर जरांगेंनी टीका केली आहे. 

शेतक-यांचं सगळं उद्धवस्त झालं आणि तुम्ही मजा बघता. समाज शांत आहे म्हणून त्याला फडणवीसांनी हिणवू नये अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी टीका केली आहे. 

धनंजय मुंडे तर गिनतीत नाही. धनंजय मुंडेंची बायको आली ती पण आम्ही बाईच्या आडून वार करत नाही. खून करणाऱ्यांनी, जाती-जातीत भांडणं लावणाऱ्यांनी वारसा चालवायचा ही भुजबळांची भूमिका आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. मंत्रीमंडळाने काढलेला जीआर रद्द करता येत नाही. आम्हाला दिलं म्हणून फडणवीसांनी मराठ्यांची मनं जिंकली. प्रमाणपत्र वाटपाची फडणवीसांची जबाबदारी आहे असंही ते म्हणाले आहेत. 

FAQ

1) मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला कोणता इशारा दिला आहे?
उत्तर: मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. सरकारने तात्पुरते आश्वासन दिले होते, पण मदत अजून मिळाली नाही.

2)  शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या प्रकारचे आंदोलन उभे करण्याची धमकी मनोज जरांगे यांनी दिली आहे?
उत्तर: शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्यास देशाला थरकाप उडवणारे मोठे आंदोलन उभे करणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. यासाठी राज्यभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते आणि संघटनांना अंतरवाली सराटीत बोलावले जाणार आहे.

3) अंतरवाली सराटी येथे काय होणार आहे?
उत्तर: अंतरवाली सराटी येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन आंदोलनाविषयी चर्चा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत गावात निवडणूक साहित्य किंवा बॅलेट पेपर घेऊन यायचे नाहीत, असाही इशारा देण्यात आला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Manoj JarangeDevendra FadnavisMaharashtra Governmentमनोज जरांगे.

