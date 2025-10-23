'...फडणवीसांनी हिणवू नये, ...तुम्ही मजा बघता', मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला दिला इशारा, 'लाडक्या बहिणींनी...'

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी आता शेतक-यांना मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. दिवाळीपूर्वी मदतीचं तात्पुरतं आश्वासनं सरकारने दिलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली नाही. त्यामुळं देशाला थरकाप उडेल असं मोठं आंदोलन उभं करु असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. त्यासाठी राज्यभरातील शेतकरी संघटनेचे नेते आणि संघटनांना अंतरवाली सराटीत बोलावणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
अंतरवाली सराटीत शेतक-यांच्या प्रश्नावर बैठक घेऊन आंदोलनाविषयी चर्चा करणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत गावात निवडणूक साहित्य किंवा बॅलेट पेपर घेऊन यायचं नाही असंही मनोज जरांगेंनी सांगितलं आहे. दरम्यान यावेळी लाडक्या बहिणींना दिलेली मदतही तात्पुरती असून निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना फसवणाऱ्यांचा देव्हारा करावा असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे. दरम्यान यावेळी धनंजय मुंडे आणि भुजबळांवर जरांगेंनी टीका केली आहे.
शेतक-यांचं सगळं उद्धवस्त झालं आणि तुम्ही मजा बघता. समाज शांत आहे म्हणून त्याला फडणवीसांनी हिणवू नये अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी टीका केली आहे.
धनंजय मुंडे तर गिनतीत नाही. धनंजय मुंडेंची बायको आली ती पण आम्ही बाईच्या आडून वार करत नाही. खून करणाऱ्यांनी, जाती-जातीत भांडणं लावणाऱ्यांनी वारसा चालवायचा ही भुजबळांची भूमिका आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. मंत्रीमंडळाने काढलेला जीआर रद्द करता येत नाही. आम्हाला दिलं म्हणून फडणवीसांनी मराठ्यांची मनं जिंकली. प्रमाणपत्र वाटपाची फडणवीसांची जबाबदारी आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
FAQ
1) मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला कोणता इशारा दिला आहे?
उत्तर: मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत दिली नाही तर आगामी निवडणुका होऊ देणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. सरकारने तात्पुरते आश्वासन दिले होते, पण मदत अजून मिळाली नाही.
2) शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या प्रकारचे आंदोलन उभे करण्याची धमकी मनोज जरांगे यांनी दिली आहे?
उत्तर: शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्यास देशाला थरकाप उडवणारे मोठे आंदोलन उभे करणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. यासाठी राज्यभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते आणि संघटनांना अंतरवाली सराटीत बोलावले जाणार आहे.
3) अंतरवाली सराटी येथे काय होणार आहे?
उत्तर: अंतरवाली सराटी येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन आंदोलनाविषयी चर्चा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत गावात निवडणूक साहित्य किंवा बॅलेट पेपर घेऊन यायचे नाहीत, असाही इशारा देण्यात आला आहे.