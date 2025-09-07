English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठा आरक्षणात जरांगेना यश मिळाल्यानंतर ओबीसींसाठी वडेट्टीवारांचा एल्गार; 'महामोर्चा,न्यायालयीन लढाई आणि...'

OBC Reservation: आता ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 7, 2025, 09:34 PM IST
मराठा आरक्षणात जरांगेना यश मिळाल्यानंतर ओबीसींसाठी वडेट्टीवारांचा एल्गार; 'महामोर्चा,न्यायालयीन लढाई आणि...'
ओबीसी

OBC Reservation: मराठा समाजासाठी जरांगे पाटलांनी रस्त्यावर उतरत सरकारला आरक्षणाचा जीआर काढण्यास भाग पाडलं. दरम्यान सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतलाय. ओबीसी समाजाचं हक्काचं आरक्षण वाचवण्यासाठी विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीय. तसंच वडेट्टीवार न्यायालयाचं देखील दार ठोठावणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं आणि हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघाला.. दरम्यान या जीआरनंतर ओबीसी नेते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. सरकारनं काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्याची भावना ओबीसी नेत्यांची आहे. त्यामुळे आता सरकारनं काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी नेते न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार आहेत. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी ओबीसींच्या न्याय-हक्कासाठी मोर्चा काढणार असल्याचा निर्धार केलाय. तसंच वडेट्टीवार न्यायालयाची देखील पायरी चढणार आहेत.

हैदराबाद गॅझेटच्या पहिल्या जीआरमधून जरांगे पाटलांनी पात्र शब्द गाळायला सांगितला आणि सुधारीत जीआर काढायला लावला. दरम्यान यावरून देखील विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.. पात्र शब्द काढल्यानंतर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचा दावा वडेट्टीवारांनी केलाय. तर वडेट्टीवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर जरांगे पाटलांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी देखील सरकारनं काढलेल्या जीआरवर आक्षेप घेतलाय.. जीआरला स्टे देण्यात यावा अशी मागणी हाकेंनी केलीय. तर सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता प्रमाणपत्राचंही वाटप तात्काळ करावं, अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.

जरांगे पाटलांच्या मागण्या पूर्ण केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालीय. ओबीसींच्या हक्काचं काढून मराठा समाजाला दिलं जात असल्याची भावना ओबीसी नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येतीय... तर ओबीसींचं कोणतंही आरक्षण न काढता मराठा समाजाला न्याय दिल्याचं उदय सामंतांनी म्हटलंय. तर ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.

मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर आता ओबीसी नेते विरूद्ध जरांगे असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.. आधी छगन भुजबळांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. आता वडेट्टीवारांनी देखील ऑक्टोबरमध्ये महामोर्चाची हाक दिलीय. तसंच रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा वडेट्टीवारांनी दिलाय.

FAQ 

मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजासाठी कसा दबाव टाकला आणि त्याचा परिणाम काय झाला?

उत्तर: मनोज जरांगे पाटलांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आणि सरकारवर दबाव टाकून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढण्यास भाग पाडले. या जीआरमध्ये प्रथम "पात्र" शब्द काढून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी लादली, ज्यामुळे सुधारीत जीआर निघाला. मात्र, यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.

ओबीसी नेते जीआरविरोधात का आक्रमक झाले आणि त्यांचा पुढचा प्लॅन काय आहे?

उत्तर: ओबीसी नेत्यांना वाटते की, मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे त्यांचे हक्काचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार यांनी ऑक्टोबरमध्ये महामोर्चाची हाक दिली असून, रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढाई लढण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. लक्ष्मण हाके यांनी देखील जीआरला स्टे देण्याची मागणी केली आहे.

सरकार आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये मराठा आरक्षणावरून वाद कसा सुटेल?

उत्तर: सरकारने (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उदय सामंत) दावा केला आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय मिळवून दिला आहे. मात्र, ओबीसी नेते छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला असून, महामोर्चाच्या माध्यमातून रस्त्यावर संघर्ष करण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Manoj Jarangemaratha reservationVijay VadettiwarOBC Reservationmarathi news

इतर बातम्या

IPS अंजना कृष्णा यांना कोर्टात खेचण्याच्या तयारीत राष्ट्रवा...

महाराष्ट्र बातम्या