मराठा आरक्षणात जरांगेना यश मिळाल्यानंतर ओबीसींसाठी वडेट्टीवारांचा एल्गार; 'महामोर्चा,न्यायालयीन लढाई आणि...'

OBC Reservation: मराठा समाजासाठी जरांगे पाटलांनी रस्त्यावर उतरत सरकारला आरक्षणाचा जीआर काढण्यास भाग पाडलं. दरम्यान सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतलाय. ओबीसी समाजाचं हक्काचं आरक्षण वाचवण्यासाठी विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीय. तसंच वडेट्टीवार न्यायालयाचं देखील दार ठोठावणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं आणि हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघाला.. दरम्यान या जीआरनंतर ओबीसी नेते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. सरकारनं काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्याची भावना ओबीसी नेत्यांची आहे. त्यामुळे आता सरकारनं काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी नेते न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार आहेत. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी ओबीसींच्या न्याय-हक्कासाठी मोर्चा काढणार असल्याचा निर्धार केलाय. तसंच वडेट्टीवार न्यायालयाची देखील पायरी चढणार आहेत.
हैदराबाद गॅझेटच्या पहिल्या जीआरमधून जरांगे पाटलांनी पात्र शब्द गाळायला सांगितला आणि सुधारीत जीआर काढायला लावला. दरम्यान यावरून देखील विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.. पात्र शब्द काढल्यानंतर मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचा दावा वडेट्टीवारांनी केलाय. तर वडेट्टीवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर जरांगे पाटलांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी देखील सरकारनं काढलेल्या जीआरवर आक्षेप घेतलाय.. जीआरला स्टे देण्यात यावा अशी मागणी हाकेंनी केलीय. तर सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता प्रमाणपत्राचंही वाटप तात्काळ करावं, अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.
जरांगे पाटलांच्या मागण्या पूर्ण केल्यानंतर ओबीसी नेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालीय. ओबीसींच्या हक्काचं काढून मराठा समाजाला दिलं जात असल्याची भावना ओबीसी नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येतीय... तर ओबीसींचं कोणतंही आरक्षण न काढता मराठा समाजाला न्याय दिल्याचं उदय सामंतांनी म्हटलंय. तर ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर आता ओबीसी नेते विरूद्ध जरांगे असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.. आधी छगन भुजबळांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. आता वडेट्टीवारांनी देखील ऑक्टोबरमध्ये महामोर्चाची हाक दिलीय. तसंच रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा वडेट्टीवारांनी दिलाय.
