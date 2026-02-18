मंत्रालय लाचप्रकरणात महत्वाची अपडेट; नरहरी झिरवाळांच्या कार्यालयात राजू ढेरिंगेंचा लाच घेतानाचा Video समोर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mantralaya Bribe Case : मंत्रालय लाचप्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नरहरी झिरवाळांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात राजू ढेरिंगेंचा लाच घेतनाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 18, 2026, 09:16 PM IST
Mantralaya Bribe Case : मंत्रालयातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात लाच घेताना एका लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहाथ पकडले. या घटनेनंतर या खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) अडचणीत सापडले आहेत. (Maharashtra Politics News) आता या प्रकरणात अजून एक धक्कादायक पुरावा समोर आला आहे. लिपिक राजू ढेरिंगेंचा लाच घेतानाचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान झी 24 तास व्हिडीओची पुष्टी करत नाही. 

लिपीक राजेंद्र ढेरंगे याला 35 हजारांची लाच घेताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले. त्याने 50 हजारांची मागणी केली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेतली. पहिल्यांदाच मंत्रालयात एसीबीने अशा प्रकराची धाड मारली. ज्यावेळी ही घटना घडली तेव्हा मंत्री नरहरी झिरवळ हे दिल्लीत होते. मेडीकल दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी राजेंद्र ढेरंगे यांनी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणानंतर विरोध आक्रमक झाले असून त्यांनी थेट झिरवाळ यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तरदुसरीकडे मंत्र्यांचा खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यावरुन आपण लाच स्विकारल्याचा दावा राजेंद्र ढेरिंगे यांनी केल्याचं त्यांनी पोलिसांना सांगितलं. दरम्यान राजेंद्र ढेरिंगेच्या नाशिकमधील घरावर ACB ने धाड टाकली असून महत्वाची कागदपत्रे हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

या घटनेनंतर झिरवाळ यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली होती. शिवाय त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मंत्रालय लाचखोर प्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं होतं. ते म्हणाले की, ढेरिंगेने ही लाच स्वत:साठी घेतल्याचेही कबुली दिली आहे. या प्रकरणाचा आपण अहवाल मागवला असून ढेरिंगेवर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. तसंच ढेरिंगेसोबत इतर कोणी दोषी आढळल्यास त्यालादेखील याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असे ते म्हणालेत. 

