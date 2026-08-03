/मुंबईतील मंत्रालयाचा पत्ता बदलणार; 1,601 कोटींच्या 22 मजली इमारतीत शिफ्ट होणार मंत्रालय

एअर इंडिया इमारत : मंत्रालय ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. मंत्रालयातूनच राज्याचा काराभार चालतो. दक्षिण मुंबईत मंत्रालयाची इमारत आहे. लवकरच मुंबईतील मंत्रालयाचा पत्ता बदलणार आहे. 1,601 कोटींच्या 22 मजली इमारतीत मंत्रालय शिफ्ट होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने नरिमन पॉईंट येथील प्रतिष्ठित एअर इंडिया बिल्डिंग ताब्यात घेतली आहे. याच एअर इंडिया इमारकीत नवीन मंत्रालय होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे एअर इंडिया इमारतीच्या संदर्भात बैठक पार पडली. राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या अधिक गतिमान आणि सुलभ कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने एअर इंडिया इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. नूतनीकरण करताना लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुख्य सचिव यांनी याबाबत संबंधितांची एक बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करुन सुयोग्य नियोजन करावे. विविध शासकीय विभागांतील कोणत्या विभागांचे स्थलांतर एअर इंडियाच्या नूतनीकरण इमारतीत करणे हे प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल हे पाहावे. या ठिकाणी प्रशासकीय कार्यपद्धती ही सुलभ आणि लोकाभिमुख होईल यास प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. यावेळी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
2023 मध्ये, मंत्रालयाचा विस्तार करण्यासाठी आणि राज्य सरकारची कार्यालये तेथे स्थलांतरित करण्यासाठी नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया बिल्डिंग ताब्यात घेण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाने एअर इंडियाची सर्व थकीत अनुत्पादक कमाई आणि इतर दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने या प्रतिष्ठित इमारतीचा ताबा घेतला आहे. राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अंदाजे 1601 कोटी दिले आहेत. या अधिग्रहणामुळे 22 मजली इमारतीत शासकीय कार्यालयांसाठी 46,470 चौरस मीटर जागा उपलब्ध झाली आहे.