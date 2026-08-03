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मुंबईतील मंत्रालयाचा पत्ता बदलणार; 1,601 कोटींच्या 22 मजली इमारतीत शिफ्ट होणार मंत्रालय

एअर इंडिया इमारतीच्या कामाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. इमारतीत कोणता विभाग कुठे असेल यासंदर्भात आढावा  घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:58 PM IST
मुंबईतील मंत्रालयाचा पत्ता बदलणार; 1,601 कोटींच्या 22 मजली इमारतीत शिफ्ट होणार मंत्रालय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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