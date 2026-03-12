English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गॅस सिलेंडर टंचाईमुळं अनेक लग्नांमध्ये विघ्न; मुंबई, नाशिक आणि नागपुरातील लग्नसोहळे 'गॅस'वर

गॅस सिलिंडर टंचाईमुळं अनेक लग्नांमध्ये विघ्न आलीयेत. नाशिकच्या बेलसरे कुटुंबाच्या घरी लग्न आहे. लग्नाला 2 हजार पाहुणे येण्याची शक्यता आहे. पण ऐनवेळी लॉनवाल्यानं हात वर केल्यानं वधूपित्याची हळदीच्या आदल्या दिवशी सिलिंडर गोळा करण्यासाठी धावाधाव सुरु आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 12, 2026, 10:21 PM IST
गॅस सिलेंडर टंचाईमुळं अनेक लग्नांमध्ये विघ्न; मुंबई, नाशिक आणि नागपुरातील लग्नसोहळे 'गॅस'वर

दोन दिवसांवर लग्न आलेलं असताना चिंताक्रांत झालेली ही नवरीकडील मंडळी पाहा.... नाशिकच्या बेलसरे कुटुंबातल्या खुशबू यांचं 14 मार्चला लग्न आहे. लग्नाला जवळपास 2 हजार लोकं येणार आहेत. महिनाभर आधी कॅटरिंगवाल्याला मेन्यूही सांगून ठेवला होता. पण लग्न दोन दिवसांवर आलं असताना गॅससंकट निर्माण झालंय. लॉन्सवाल्यानं एवढ्या पाहुण्यांची जेवणाची व्यवस्था होणार नाही असं सांगून हात वर केलेत. ही सगळी परिस्थिती पाहून नववधू खुशबू तणावात आहे.

खुशबूच्या वडिलांनी पै-पाहुण्यांकडून सिलिंडरची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातही त्यांना यश आलेलं नाही. गॅस एजन्सीवालेही दाद देत नसल्यानं ते हैराण झालेत. लॉन्सवाल्याला जो मेन्यू सांगितला होता तेवढे खाद्यपदार्थ देण्यास नकार दिलाय. मेन्यू बदलू तरच काहीतरी होणार असं त्यांनी सांगितलंय.

 

हेसुद्धा वाचा - युद्धाचा धार्मिक स्थळांनाही फटका; गॅस टंचाईमुळे पंढरपूर ते गणपतीपुळे अन्नछत्रांच्या कामावर परिणाम

 

लग्नाला त्यांनी मंत्री गिरीश महाजनांनाही बोलावलंय. गिरीश महाजनांनीच या अडचणीतून आपली सुटका करावी असं साकडं त्यांनी घातलंय. अडचणीत आलेलं हे लग्नघर एकट्या बेलसरेंचंच नाही. लग्नाच्या हंगामात गॅसटंचाई आल्यानं अनेक सोहळ्यांवर अशी विघ्न आलीयेत. या गॅस संकटामुळं काही लग्न लांबणीवरही पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नागपूरातही वेगळी स्थिती नाही लग्नासह वाढदिवस, साक्षगंध आणि मुंजीचे सोहळे थांबविण्याची वेळ येईल, अशी भीती हॉल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, १५ मार्चला शहरात विवाहाचे मोठे मुहूर्त असून, ऐन लग्नसराईत हे संकट ओढवल्याने यजमानांसह व्यावसायिकही पुरते हवालदिल झाले आहेत. 

तर मुंबईला याचा मोठा फटका बसला आहे. 30 टक्क्यांहून अधिक हॉटेल्स-रेस्तराँनी शटर डाऊन केले आहे. त्यासोबतच कॅटरिंगचा व्यवसाय गॅस सिलिंडरअभावी पूर्णपणे ढेपाळला आहे. गॅस सिलिंडर चढ्या भावाने घेण्याची वेळ आल्याने कॅटरर्सनी लग्न समारंभ, साखरपुडे व इतर शुभकार्यांच्या आगाऊ ऑर्डर्स घेणे बंद केले.

युद्धाचा फटका लग्नसराई हॉल आणि केटरर्स यांना बसत आहे. त्याची काही उदाहरणे ठाण्यात समोर आली आहेत. ठाण्यात हॉल आणि केटरर्सचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी या लग्नसराईत लाखो रुपयांच्या लग्नाच्या ऑर्डर घेतलेल्या आहेत. परंतु मात्र गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे लग्नासाठीच्या हॉल व्यवसायिकांची चिंता वाढली आहे. हजारो लोकांच्या जेवणाच्या पंगतीवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता खरी ठरल्यास भविष्यात विवाह असणाऱ्या कुटुंबाला लग्नाच्या हॉलसाठी आटापिटा करावा लागणार आहे.

