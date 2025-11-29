English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात मुंडेंना सहआरोपी करा', वर्षश्राद्धाला मनोज जरांगेंची मागणी

संतोष देशमुखांच्या हत्या प्रकरणाची सुनावणीत तारखांवर तारखा पडत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 29, 2025, 09:37 PM IST
'संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात मुंडेंना सहआरोपी करा', वर्षश्राद्धाला मनोज जरांगेंची मागणी

ज्ञानेश्वर पतंगे, झी 24 तास बीड : धनंजय मुंडे यांना सहआरोपी करण्याची मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी केली आहे. भषणादरम्यान वल्मिक कराडची आठवण येते असं धनंजय मुंडेंनी म्हटलं होत. यावरुन दोघं एकच आहेत हे सिद्ध होतंय. असा आरोप जरांगेंनी केला आहे. देशमुख कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असं जरांगे म्हणाले आहेत. 

बीडच्या मस्साजोगचे सरपंचं संतोष देशमुख यांच्या हत्येला बरोबर एक वर्ष पूर्ण झालंय. संतोष देशमुखांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी वाल्मिक कराडसह सात जणांना अटक केली आहे. संतोष देशमुखांच्या मारेक-यांपैकी एक आरोपी कृष्णा आंधळे अजूनही फरार आहे. कृष्णा आंधळेचा पोलिसांना शोध लागत नाही. याच प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडचे निकटवर्तीय असल्यानं धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागला आहे. पण आरोपींना लवकरात लवकर कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी अजूनही पूर्ण झाली नसल्याची खंत देशमुख कुटुंबीयांना आहे.

संतोष देशमुखांच्या हत्या प्रकरणाची सुनावणीत तारखांवर तारखा पडतायत. या प्रकरणातील सगळ्याच्या सगळ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निश्चय आमदार सुरेश धस आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी केला आहे. 

संतोष देशमुखांच्या हत्येप्रकरणात वाल्मिक कराड जेलमध्ये आहे. परळीच्या प्रचारत धनंजय मुंडेंनी एका व्यक्तीचा खूप आठवण येत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. धनंजय मुंडेंच्या या वक्तव्याचा मनोज जरांगे पाटलांनी समाचार घेतला आहे. धनंजय मुंडेंना संतोष देशमुख प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मस्साजोगमध्ये जाऊन संतोष देशमुखांच्या कुटुंबीय़ांची भेट घेतली. संतोष देशमुखांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी सुरु असलेल्या खटल्यातील अडचणी सांगितल्या. शिवाय देशमुख कुटुंबाविरोधात काही षडयंत्र रचली जात असल्याचा आरोप केला.

संतोष देशमुखांच्या मारेक-यांना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा होईल असं आश्वासन दिलं होतं. प्रत्यक्षात या प्रकरणात तारखांवर तारखा पडतायेत. एक आरोपी अजूनही पोलिसांना सापडत नाहीये. जेलमध्ये कराड निवांतपणे बाहेरील साम्राज्याची सूत्रं हलवत असल्याचा आरोप होतोय. या सगळ्यामुळं देशमुख कुटुंबीय अधिकच अस्वस्थ झालेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. 

