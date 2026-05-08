/Explained: NCERT च्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला; मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, नेमकं प्रकरण काय?

Maratha Empire: भारतीय इतिहासातील देदीप्यमान अध्याय असलेल्या मराठा साम्राज्याच्या संदर्भात सध्या एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. नॅशनल काऊन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग म्हणजे एनसीईआरटीने आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला असून, या विरोधात आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
NCERT ने इयत्ता आठवीच्या 'अवर पास्ट्स-3' या इतिहास विषयाच्या पुस्तकात बदल केले आहेत. यापूर्वीच्या आवृत्त्यांमध्ये अठराव्या शतकातील भारताचा नकाशा दिला जात असे, ज्यामध्ये मराठा साम्राज्याची व्याप्ती स्पष्टपणे दिसून येत होती. मात्र, नव्या आवृत्तीतून हा नकाशा पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. मराठा साम्राज्याने मुघल सत्तेला नमवून अटकेपार झेंडा फडकवला होता, हा गौरवशाली इतिहास नव्या पिढीपासून लपवला जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत छत्रपती घराण्याचे वंशज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका म्हणजेच पीआयएल दाखल केली आहे. इतिहासाचे विकृतीकरण थांबवून विद्यार्थ्यांना खरा आणि वस्तुनिष्ठ इतिहास शिकवला जावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. "मराठ्यांचा इतिहास हा केवळ महाराष्ट्राचा नसून संपूर्ण भारताचा स्वाभिमान आहे, तो पुसण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही," अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे.
NCERT ने गेल्या काही वर्षांत अभ्यासक्रम हलका करण्यासाठी 'रॅशनलायझेशन' प्रक्रिया राबवली आहे. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, याच प्रक्रियेच्या नावाखाली केवळ मराठा साम्राज्यासारख्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक नोंदींवरच कात्री का चालवली जात आहे? असा सवाल इतिहासप्रेमींकडून विचारला जात आहे. नकाशा हटवल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मराठा सत्तेचा भौगोलिक विस्तार नेमका किती होता, हे समजणे कठीण होणार आहे.
याचिकेमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, NCERT च्या पुस्तकांमध्ये मुघल साम्राज्याला जितकी पाने आणि महत्त्व दिले गेले आहे, त्या तुलनेत मराठा साम्राज्याचा उल्लेख अत्यंत त्रोटक आहे. भारताच्या मोठ्या भूभागावर राज्य करणाऱ्या आणि स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व त्यांच्या वारसांच्या कार्याला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नकाशा हटवणे हा याच दुर्लक्षित धोरणाचा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
इतिहासकारांच्या मते, नकाशा हा इतिहासाचा आरसा असतो. नकाशाशिवाय साम्राज्याचा विस्तार, सीमा आणि प्रभाव समजून घेणे अशक्य असते. मराठ्यांनी उत्तर भारतापर्यंत आपला दबदबा निर्माण केला होता, हे नकाशाद्वारे लवकर स्पष्ट होते. मात्र, तोच वगळल्याने विद्यार्थ्यांच्या आकलनावर मर्यादा येतील. शैक्षणिक धोरणात पारदर्शकता हवी आणि महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ जाणीवपूर्वक वगळले जाऊ नयेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत मुख्यत्वे तीन मागण्या करण्यात आल्या आहेत. इयत्ता 8 वीच्या पुस्तकात मराठा साम्राज्याचा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करावा. इतिहासाच्या पुस्तकांचे पुनर्निरीक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जावी.महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटनांना योग्य आणि न्याय्य जागा दिली जावी.
न्यायालय आता यावर काय भूमिका घेते आणि केंद्र सरकार तसेच NCERT कडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर 'NCERT' विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. "आमचा इतिहास पुसू नका" या हॅशटॅगसह नागरिक आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवत आहेत. केवळ राजकीय किंवा कायदेशीर लढाच नव्हे, तर हा आता अस्मितेचा विषय बनला आहे. मराठा संघटनांनी देखील इशारा दिला आहे की, जर हा बदल मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
इतिहासाची मांडणी करताना ती वस्तुनिष्ठ आणि सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे. मराठा साम्राज्य हे भारतीय इतिहासातील एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे, अशा महत्त्वाच्या कालखंडाचा नकाशा अभ्यासक्रमातून वगळणे ही बाब निश्चितच खटकणारी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल या प्रकरणात दिशादर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.