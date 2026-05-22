फडणवीस-जरांगेंमध्ये नवी केमिस्ट्री? फडणवीस मालक-पालक असल्याचं केलं कौतुक

Manoj Jarange on Devendra Fadnavis: मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत आपली भूमिका मवाळ केली असून ते आमचे शत्रू नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे.
Manoj Jarange on Devendra Fadnavis: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठी घडामोड समोर आली आहे. मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत आपली भूमिका मवाळ केली असून ते आमचे शत्रू नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. अंतरवाली सराटीमध्ये भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी भेट घेतल्यानंतर तब्बल 2 तास चर्चा झाली. जरांगेंनी सरकारला 28 मेपर्यंतची मुदत दिली असून मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मराठा आंदोलनात आतापर्यंत मनोज जरांगेंच्या टार्गेटवर कायम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहिले. फडणवीसांवर टीका करण्याची एकही संधी मनोज जरांगेंनी सोडली नव्हती. कधी कधी वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरही टीका करण्याची संधी जरांगेंनी सोडली नव्हती. पण गेल्या वर्षभराच्या काळात पुलाखालून बरंच पाणी गेलेलं दिसतंय. आता मनोज जरांगेंची देवेंद्र फडणवीसांबाबतची भाषा मवाळ झालीये. फडणवीसांनीच मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिल्याचं मनोज जरांगेंनी सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटलांनी फडणवीस हे मालक-पालक असल्याचं म्हटलंय. आम्ही केलेली टीका त्यांनी सहन करावी अशी विनंतीची भाषा केलीये.
यापूर्वी मनोज जरांगेंनी फडणवीसांवर जहरी टीका केली होती. त्या टीकेवरही यावेळी मनोज जरांगे पाटील स्पष्टीकरण देताना दिसले. एवढंच नव्हे तर आंदोलनात फडणवीसांवर बोललो त्याबाहेर आपण त्यांना वाईटवाकडं बोललोच नाही अशी कबुलीही त्यांनी दिली. एकेरी उल्लेखातही प्रेम असल्याचं जरांगे सांगताना दिसले.
मनोज जरांगे पाटलांनी एकनाथ शिंदेंवर कधीच टीका केली नव्हती. पण फडणवीस हे कायम जरांगेंच्या रडारवर राहिले. पण जरांगेंनाही बहुतेक राजकीय हवा कळत असावी... आता जरांगेंनी फडणवीसांचे कौतुकाचे दोहे गायला सुरुवात केलीय. येत्या काळात मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होवो किंवा न होवो फडणवीसांवर मात्र कठोर शब्दात टीका होणार नाही हे आताच स्पष्ट झालंय.